〈台積電法說〉美國新廠不排除擴建二期 重申南京廠擴產計畫進行中

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (15) 日召開法說，董事長劉德音再度強調，台灣仍是主要生產據點與研發中心，先進製程技術也將持續在台生產，而由於客戶大力支持，美國新廠不排除擴建二期廠房，並重申中國南京廠擴產計畫持續進行中，破除遭美政府施壓的傳言。

對於台積電目前在全球的設廠布局與規畫，劉德音說，正在南科建置 5 奈米與 3 奈米產能，也計畫在北、中、南部科學園區進一步擴張，台灣仍是主要生產據點與研發中心；由於先進製程初始量產階段須鄰近研發單位，緊密且大量合作，因此先進製程技術都將持續在台生產。

美國設廠部分，劉德音說，亞利桑那州 12 吋晶圓廠按計畫進行中，進度良好，正處於快速學習階段，以優化美國廠營運效率，預計 2022 年下半年裝機，2024 年第一季量產，也不排除擴建二期廠房的可能。

至於中國，劉德音說，南京廠目前為 16 奈米月產能 2.5 萬片， 將採用 28 奈米製程進一步擴產，以支持客戶的迫切需求，預計 2022 年下半年開始量產，並在 2023 年年中達到每月 4 萬片的產能。

劉德音也重申南京廠擴廠計畫持續進行，破除日前傳出美政府對台積電施壓，敦促不要在南京擴廠的傳言。

至於日本 3D IC 研發中心，劉德音表示，已與超過 20 個日本廠商合作，除先進封裝外，也將合作開發先進材料與載板，但目前仍不考慮在日本設立 3D IC 廠，在當地建晶圓廠仍在盡職調查中，主要考慮增加特殊製程產能。