〈房產〉北台灣新建案市況淡指標連創1年新低 6月住展風向球亮藍燈

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球， 6 月分數續降至 29.7 分，較 5 月 36.7 分減少 7 分，分數已連續 3 個月下滑且創近一年多來新低，對應燈號則由黃藍燈跌至藍燈，中止連續 15 顆黃藍燈，買方期待大降價落空，預料 7 月房市市況將顯著回溫。

住展風向球六大構成項目中，6 月除了新成屋戶數與待售建案個數等 2 項分數不變外，其餘預售屋推案量、議價率、來客組數與成交組數等四項分數同步下滑。住展研發長何世昌表示，由於整個 6 月全國都處於三級警戒當中，國人自主性軟封城、減少出門看屋，導致新建案市況急轉直下，尤以來客組數銳減最劇烈。但因疫情暫時緩和，且國人恐慌期已過，預料 7 月房市市況將顯著回溫，多頭復甦格局依舊不變。

何世昌指出，6 月新建案市況不佳的原因，第一當然是全台三級警戒的衝擊，民眾暫緩賞屋與購屋計畫、第二是買方期待大降價落空，不少建案表示近期出芭樂價的客戶變多，短期內成交量衝不出來、第三是業者反應略慢，超過 8 成多的新建案仍維持銷售現場接待客戶模式，並未提供線上看屋、視訊帶看等遠距服務，難以滿足疫情時代下的變化。

全台因本土疫情實施三級警戒衝擊之下，大多數建商暫緩推出新案，以致於 6 月預售屋推案量不到 300 億元，單一案量逾 15 億元以上的指標案為台北市 - 松山「筑丰敦匯」、新北市 - 蘆洲「城市知己 - 維也納公寓」、三重「順天淳美術」、桃園市 - 中壢「新潤君頤」、平鎮「海川蘊 5」、新竹縣 - 竹北「坤山央央」等案。6 月新釋出的成屋案則低於 100 戶，單一案量逾 15 億元以上的指標案為零。

住展指出，由於新公開賣的建案非常少，新建案市場賣壓變化不大，北台灣 6 月待售建案個數處於相對低檔，僅約 13 餘個建案。雖然賣壓沒有明顯增加，但整體議價率微幅增加約 0.5 個百分點。

何世昌分析，6 月議價率增加一部分是少數建案價格「微讓利」，但並未出現降價 2％、3％的情況，另一個原因則與降價無關，主要是不少建案的開價普遍拉高，而成交價漲幅低於開價漲幅所致。以竹縣竹北和竹市東區為例，新建案開價呈猛爆性上漲；去年這兩地蛋黃區建案開價均價見 4 字頭。