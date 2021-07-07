〈房產〉市調：Q2全台新建推建案跌到3536億元 房價逆勢漲2%

自 5 月中旬疫情爆發，加上 7 月房地合一、實價登錄新制上路夾擊，市場觀望氛圍濃厚，不僅全台看屋人潮腰斬，業者推案態度也漸趨保守。依市調機構統計，2021 年第二季新進場建案降到 3536 億元，全台新推案個數、戶數下季滑約 2 成，但價格卻反向成長 2%。

市調機構判斷，2021 年第二季房市市況的價格反向走堅，應與低利率及資金潮，以及缺工與原物料上漲等因素有關，對房價形成支撐力道。

根據數字科技 (5287-TW) 旗下的 591 新建案調查統計，2021 年第二季新案大數據顯示，自 5 月中旬三級警戒宣布後，推案直接進入「中場休息」，不僅六都、新竹諸多新案延後推出，個案數和戶數大減，案場來人數更是較上季腰斬近一半，減幅高達 43%。

不過，幸好第二季「上半場」房市仍旺，除了許多新案照常推出，六都交易量也持續攀高，整體供需並未失守，只因疫情衝擊進而暫緩業者、民眾進場腳步，若下半年疫情趨緩，隨著防疫警戒鬆綁，國內生活回歸正常，市場有望在 928 檔期或是第四季迎來曙光。

本次疫情首當其衝的台北市，第二季推案表現超乎預期，除新案開價每坪仍有百萬元身價，維持首都燙金招牌，整體個案數與上季相比僅略降 3%，為七都中最低，總銷金額更高達 660 億元，較上一季與去年同期均成長近 2 成；北市精華地段近年開發飽和，但在危老與都更議題帶動下，新推案如雨後春筍般推出；同時，過往量體大的信義、南港兩區，在本季上半場也分別推出「玥隱信義」、「擎天森林」等百億元大案，成功保住北市推案總銷的一線生機。

至於北台灣推案量居第一的新北市，在疫情及房地合一等夾擊下，第二季推案量有所減緩，不僅個案數、戶數等指標數據，季成長均下修 1-2 成，總銷金額與去年同期相比也下滑逾 1 成，當中過往推案熱區如新店央北、三重二重疏洪道等重劃區，雖然在 4 月及 5 月上旬仍有不少新案進場，但現階段業者也多半避開疫情，選擇延後推出新案，與台北市可說是「兩樣情」。



身為首都生活圈之一的桃園市，受近年區內重劃區待售量過高，推升賣壓緊繃，加上疫情襲來，無論總銷、戶數及個案數，與上季相比均走跌 1-2 成。擁有科技業買盤支撐的新竹房市，去年在政府出手干預下，市場態度轉趨低調，但整體市況並未降溫，觀察當地數據，總銷、戶數仍保有逾 1 成的增幅，尤其在竹北高鐵、縣治重劃區內等地，買氣仍維持一定熱度。

原先推案熱絡的台中房市，第二季推案在疫情、政策雙重夾擊下，則是呈現全面熄火的狀態，本季僅有總太建設 (3056-TW) 在北屯廍子推出的最新造鎮案「心之所向」，全案總銷高達 130 億，社區規劃近 2000 戶，是近期大台中少數的指標推案；此外，隨著台中市區開發飽和，近年不少建商也將目光移往取土地成本較低的蛋白區，第二季包括沙鹿、潭子等地，也可見許多透天、大樓新案推出，是近年台中買氣聚焦熱區。

台南近年在台積電 (2330-TW) 設廠加持下，產業及房市紛紛起飛，在 4 月及 5 月上旬房市暢旺時，包括除永康、安南、安平都有新案公開，在總銷、戶數均創下亮眼成績，成長幅度為七都中最高的地區；至於高雄本季進場的案量及總銷，在疫情衝擊均有所下滑，像是美術館、農 16 周邊等豪宅區就受到不小影響，因此業者多半是放慢腳步，觀望疫情狀況，待疫情趨緩準備齊全後才會正式公開。