〈房產〉上半年六都預售屋推案萎縮 賴正鎰：全年仍可達1.1兆總銷規模

2021 年上半年全台六都預售屋推案量萎縮，鄉林 (5531-TW) 集團董事長賴正鎰今 (6) 日表示，只是推案銷售與購地放緩，對基本盤房價並無影響，反而會因物價指數攀高產生通膨疑慮，出現高資族選擇置產避險的轉移效應，預估全年總案量可達 1.1 兆元規模。

賴正鎰舉例全台六都雙北市、台南與高雄市今年上半年預售案推案量，均較去年同期少了 2 成多，僅桃園與台中推案量仍有正成長，但推案速度放緩。他也認為，全台疫苗施打率已經突破 10%，還會提速增長，疫情如能在 7 月中旬解除三級後趨緩，第三季報復性消費出籠，房地產第四季推案量就會恢復常態。總體來說，去年推案總銷達 1.6 兆元的盛況雖不再，但今年房市「先蹲後跳」，今年第四季將會急拉尾盤，預估全年總案量可維持在 1.1 兆元規模。

在台灣，新冠肺炎疫情衝擊加上國內三級警戒再三延長，讓全台百業蕭條，民眾減少外出，餐飲僅限外帶，影響旅宿業及餐飲業的運營，中小型業者都快撐不住龐大資金壓力，只好暫時停業。根據統計，截至 6 月底，已有 267 家業者實施無薪假，總人數更高達 4174 人，遽增 45%。甚至多家五星飯店宣布終止營業。

政府在 4 月通過房地合一 2.0 修法，與實價登錄 2.0 同步在 7 月 1 日實施，房地產憂心原子彈來了，未料新冠肺炎疫情來勢洶洶，工地缺工缺料下，還要防疫，預售屋賞屋驟減，工地也被迫減工。房地產可謂腹背受敵，多數建商只好緊急封盤或暫緩 520 檔期的推案，下半年第三季的 928 檔期也備受考驗。

鄉林不動產研究室統計，根據建商開工及建照申請資料，今年上半年六都預售推案戶數約 3.8 萬戶、總銷規模 6500 億元，與去年同期比較年減率分別是 - 11.2% 與 - 9.3%，除了桃園和台中市有小幅成長之外，受到政府打房的風向影響，加上疫情加劇、無薪假人數持續增多，連帶也造成購屋人心理恐慌，多數都會區推案量衰退逾 2 成，連帶使總銷金額也下滑。