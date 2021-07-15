〈房產〉北台灣Q2新建案推案量年減3成 全年力守1兆元大關

據市調機構統計，北台灣今年第二季新成屋、預售屋推案量為 2285.53 億元，季減 14%；與去年同期相比，驟減逾 1000 億元、年減幅 30%。市場專家指出，今年推案量下滑主因，與政府打房、營造成本飆升，以及國內新冠疫情大爆發等三大因素有關，不過，北台灣全年推案量應可守 1 兆元大關。

住展研發長何世昌認為，由於環境驟變，縮手觀望或延遲推案的建商變多，以致於新建案供給量往下走低。雖然新建案市場趨勢已由量增轉為量縮，但北台灣全年推案量應可守住 1 兆元大關。

何世昌認為，北台灣上半年推案熄火，推案量逐季下滑，但因疫情已經脫離高峰期，第三季及第四季延推案推出後將挹注不少推案量，估下半年約有 5500 億元至 6000 億元左右案量伺機推出，全年推案量可能會落在 1.05-1.1 兆元之間。雖然 5、6 推案大量減少，建商靜極思動卻不衝動，主要是七月實登、房地合一稅上路，以及三級警戒未降級等影響，預期新一波推案潮最快要等到 8、9 月才會出現。

市調機構統計，北台灣 2021 年上半年累計推案量共約 4946.39 億元，較去年同期銳減 19.2%。北台灣三都今年上半年推案量同步減少，台北市僅推案 1097 億元，年減幅高達 37％，是北台灣推案量衰退最大的縣市。原因可能北市建商對於政策變動比較敏感，和身處疫情重災區有關。

受此波及，北市傳統的推案熱區中山區、內湖區通通熄火，中山區上半年推案量僅 70 餘億，供給量腰斬；而內湖區同期案量更僅約 7 億元，導致內湖房市處於嚴重缺貨狀態。由於北市新推案量極為有限，市場上潛在賣壓也低，即使面臨打房與疫情衝擊，並未出現恐慌性降價。

新北市今年上半年推案量跌破 2000 億元大關，僅約 1950 億元，年減、年減幅約 17.6％。新北僅新店、三重等少數區域逆勢增量，但板橋、新莊、中和、淡水、土城、三峽等多數行政區推案數全都減量。

桃園市今年上半年推案量則約 1073 億元，年減幅約 20％。桃園推案量衰退較劇烈的是桃園與龜山區，桃園區案量砍半至 222 億元，主要是中路、小檜溪等重劃區推案量減少所致，而龜山則因 A7 重劃區處於推案空窗期，上半年案量比去年同期大減近八成，僅剩不到 80 億元。

2021 年新竹上半年推案量擴增至約 688 億元，年增幅近 25％。雖然新竹地區推案量成長，但增長的關鍵來自於蛋白區，尤以都市計畫外的新重劃區推案成長動能較強，但竹科客較愛的竹市東區、竹縣竹北四大重劃區等菁華區段供給低迷，一有新案出現，只要價格合理就能順銷，顯示精華區缺貨問題依然無解。