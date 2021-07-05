〈房產〉今年內湖豪宅交易「碧湖畔」兩筆坪價 穩居前兩名

實價登錄揭露，北市內湖區豪宅「文心 AIT」豪宅，24 樓高樓層戶，3 月成交 1 億 3865 萬元，共 148.18 坪，每坪 116.02 萬元，但就內湖豪宅今年以來成交來看，坪價仍以勤美 (1532-TW) 集團璞真建設的「碧湖畔」兩筆交易，每坪 140 萬元，位居前兩名。

今年 3 月「文心 AIT」成交一筆 24 樓戶，是實價登錄揭露過的最高樓層，單價也是睽違 6 年以來最高，在社區歷史單價排行當中排名第 4 名。同月「文心 AIT」還成交兩戶 21 樓，合計總價約 1.8 億元，單價 101.8 萬元，也站穩百萬身價。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，內湖雖非豪宅一級戰區，但由於有許多電視台和企業總部，吸引不少藝人、媒體工作者及新創企業主就近置產，包括歌手林俊傑住的「長虹天璽」、S.H.E 成員陳嘉樺 Ella 入住的「麗池會」、藝人羅志祥的「文心 AIT」，都是內湖的明星豪宅。

張旭嵐分析，「文心 AIT」共兩棟，正對美國在台協會，因此在內湖豪宅中知名度高。歷史最高單價在 2013 年，17 樓成交 134.7 萬元，近六年的交易單價多在 100~107 萬元左右，而這次成交單價達 116.02 萬元，主因這戶樓高已經是僅次於頂樓戶的樓中樓，坐享整個內湖景觀，視野遼闊，且高樓層所剩戶數不多，因此買方積極出手，由於該棟最高樓層 25、26 層樓中樓戶，目前尚未出售，未來交易可望再創高價。

台灣房屋集團趨勢中心統計今年內湖單價破百萬元的豪宅排行榜，共計有 9 筆交易，其中文心 AIT 就占了 4 筆。而單價最高的是「碧湖畔」18 和 24 樓，分別以單價 140.8 萬元和 139.7 萬元登上前兩名寶座；而「長虹天璽」20 樓單價 118.1 萬元，排名第三，而第四名就是今年 3 月 24 樓的「文心 AIT」116 萬元，第五名則是「雙湖匯」28 樓的 110.9 萬元。

張旭嵐指出，近年市場資金充沛，低利率環境，高資產族投入不動產的意願提高不少，而許多豪宅經過近年的盤整之後，價格已經從高點下修，目前仍是相對房市低點，即使房地合一 2.0 新制 7 月上路，但對於豪客而言，長期持有不是難事，遇到偏愛的社區有物件釋出，多半積極搶進，作為第二屋長期置產等，或幫子女置產，都是考量進場的因素。