歐盟推全面氣候變遷草案 含擴大碳權交易、停售汽柴油車、環境稅等

為了推動能源轉型，實現 2030 年減碳 55%、2050 年碳中和的目標，歐盟委員會周三 (14 日) 公布名為「Fit for 55」的全面性氣候變遷草案，內容包含擴大碳權交易計畫、取消汽油、柴油車、課徵航空煤油稅、引進環境稅以及更新能源稅指令等。

歐盟委員會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 透過聲明表示，歐盟環境預算的三分之一 (約 5000 億歐元) 將用於支持綠色投資，必須為碳設立價格，人們才會選擇潔淨技術和永續產品。

歐洲環境署 (European Environment Agency) 數據顯示，自 1990 年以來，既使電力產生的碳排放量減半，帶動總體碳排放量減少約四分之一，交通運輸所產生的溫室氣體也提升約三分之一。

歐盟的減碳計畫代表著運輸、製造與建築的碳排放成本勢必有所提高，空運、航運等產業也將面臨高昂的碳排放稅，企業恐無法輕易規避歐盟的碳排放規定。

(圖：AFP)

計畫核心

主要政策變動在於擴大歐盟的碳排放權交易計畫。歐盟委員會希望逐步取消航空業的免費排碳配額，同時為陸上運輸與建築物的燃料分配設立新的碳權交易系統。

委員會還提議，2035 年前完全結束柴油和汽油車銷售，同時要求成員國在境內高速公路沿線廣設電動車充電站，意味著內燃機汽車將走入歷史。

航空業部分，歐盟計劃向境內航班的航空煤油課徵最低稅率，並要求航空業者逐步將生物燃料與傳統煤油結合，2025 年起必須達到 2% 的混合目標，並在 2050 年達到 63%。

另一方面，歐盟也將逐步推動航運業淘汰化石燃料，轉而使用低碳的生物燃料，目標為 2025 年將碳排規模降低 2%。此外，航運業將首度被納入歐盟的碳市場。

(圖：AFP)

為了有效實現 2050 年的碳中和目標，委員會設立一項中期目標，即 2030 年前將可再生能發電比種自自 32% 提升至 40%。

環境稅

歐盟也計畫引入俗稱「環境稅」(environmental tax) 的碳邊境調整機制 (carbon border adjustment mechanism)，將未符合碳排規定的進口商品杜絕於外，這項機制將迫使歐盟企業為境外進口商品支付碳調整費。

據了解，委員會打算逐步引入這項稅制，第一階段先將水泥、鋼鐵、鋁、化肥和電力等產業納入規範，後續再納入更多產業。

美國此前曾對碳邊境調整機制表示擔憂。美國總統氣候特使 John Kerry 3 月時表示，這種邊境稅將對經濟和貿易帶來嚴重影響，建議歐盟應將其作為最後的手段，歐盟官員則澄清，該項稅收為針對企業而非特定國家。

接下來將啟動歐盟機構的內部辯論，上述方案最終必須獲得所有成員國同意，並在歐洲議會批准後始得立法。由於相較於法國在內等已開發經濟體，東歐多數國家在能源轉型上必須付出高昂代價，內部歧見恐難以消弭，預計談判將耗時 2 年。