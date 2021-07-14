掌握5個設計重點 輕鬆打造最受喜愛的清新北歐風居家

撰文者 - DECO TV 編輯部

資料暨圖片提供 - 昱承設計、知域設計、水設設計、歐德設計團隊、萊爾得室內設計

清新簡約的北歐風格在居家設計中向來是主流風格，不僅討論人氣居高不下，也深受許多人的喜愛，你也想要在居家空間中營造北歐風情嗎？只要簡單掌握以下幾個設計重點，就能輕鬆擁有。

Point 1 / 純白與其他色彩的巧妙平衡

這個家以簡約流暢的線條，開敞無拘的生活動線，結合大面落地窗透入的自然光及餐廳的文化石壁爐設計，結合適宜的色彩規劃，平衡白色居家與人的冷冽感，讓生活在ㄧ種最舒適、無壓迫的狀態當中，呼應北歐風化繁為簡的多機能特色，展現自然簡約的居家氛圍。

圖片提供：昱承設計

Point 2 / 淡雅跳色搭配溫潤木質調

退休後的安心居家，為了打造出充滿樂活感兼具強大機能的樂齡宅，必須貼心考量屋主的生活習性、喜好風格與慣性的空間運用。公領域採用通透設計，使日常動線簡約，視覺顯得明朗，淡雅的跳色搭配溫潤的木質調，刻劃清新的北歐風格，成就退休後愜意靜謐的安定時光。

圖片提供：知域設計

Point 3 / 大面留白調和鬆弛空間張力

日光的暖意交織美式的柔軟，大面的留白調和鬆弛有度的空間張力，揚棄僵化的場域界定，以筆直的廊道為空間軸線向兩側發展各自區域，藉由量體定義空間，型塑開放又不顯鬆散的空間配置。潔白櫃體堆疊豐富的視覺層次，俐落的幾何造型搭配浪漫的莫蘭迪色系，烘托溫潤自在的居家氛圍。

圖片提供：水設設計

Point 4 / 暖黃燈光照明為空間增添溫度

整體空間採用暖白色和木質色系為主，北歐簡約風格自然湧現，燈光照明則採用暖黃色燈光為空間增添溫度感，局部跳色採用系統版大理石紋營造精緻輕奢感，木頭紋搭配大理石紋的自然質感，塑造沉穩恬靜的居家氛圍，置身其中讓喧囂煩躁自然沉澱。

圖片提供：歐德設計團隊

Point 5 / 垂直與水平線條交錯運用

整體空間利用色彩的單純變化，勾勒出視覺的純粹，讓空間中的物件表情彼此串聯，鋪陳出ㄧ種關於生活的想像力，透過家飾、家具與線條做垂直水平的交錯運用，營造出概念式的開放介質，還原意識型態為主的純淨空間。

圖片提供：萊爾得室內設計

來源：《DECO TV》7 月

更多精彩內容請至 《DECO TV》