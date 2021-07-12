「疫」分為二 英國疫後貧富兩極化 脆弱財務無疫苗緩解

撰文：黃庭瑄

英國疫後貧富兩極化 脆弱財務無疫苗緩解

疫情帶來的財務衝擊就在身邊，每個人都可能成為受害者，病毒感染有疫苗能減緩，財務衝擊卻沒有快速的疫苗能解，然而，經過英國經驗所歸結出的財務脆弱族群特徵，值得參考。

英國疫情延燒超過 1 年，對金融生活產生長遠的影響，貧者越貧，富者不受影響，甚至增加財富。疫苗可以減緩疫情，但疫情帶來的財務衝擊影響卻更深遠，沒有疫苗能緩解，英國金融行為監理局（FCA）去年所做的金融生活調查發現，疫情後財務脆弱族群大幅增加，未來除了政府作為和經濟復甦，整體社會要做更多的努力來加速復原。

300 年來最嚴重經濟衰退

疫情擴大了原本的貧富差距，尤其在去年經濟大幅衰退的英國特別有感。2020 年英國 GDP 下跌 9.9%，衰退幅度超越了 1929 年大蕭條，是 1709 年大霜凍（Great Frost）後 300 年以來最嚴重的經濟衰退。疫情加上脫歐影響，130 萬移民工作者對未來經濟環境和就業環境不樂觀而離開英國，勞動力的流失使復甦更加困難，疫情對金融生活造成了許多負面影響，加深各方面的不平等。

不同族群受到的財務衝擊非常懸殊，低收入族群影響最深。疫情使經濟停擺，而低收入族群大多無法在家工作，使得收入來源消失，且原本大部分的收入就花費在生活開支，待在家的時間變長，也增加了水電費、食物費、孩子的花費。但對高收入族群來說，原本收入中占比最大的開銷是度假旅行、出門交際，這些費用都省了之後，許多人的儲蓄反而增加。

學校停課使獲得的教育資源差距擴大，私校提供更多教育資源和互動教學，高收入爸媽也將花費轉移到私人線上家教，但一般公立學校的資源有限，小孩得到陪伴的時間也相對較少。英國智庫「財政研究所」（IFS）的研究顯示，在家上學上班對家庭造成許多壓力，尤其是在職媽媽，分擔的壓力普遍多於爸爸，使在職婦女的工時大幅減少，更不用說原本就存在的性別薪資差距問題。

COVID-19 死亡率在英國貧富差距高於 2 倍，IFS 發現，在收入最低的百分之十的地區，染病後死亡機率比最高收入的百分之十地區高出 2 倍以上。低收入地區的居民原本的健康狀況就已經較差，加上資源差異，使得面對 COVID-19 時更加脆弱，相同的情形也發生在少數族裔，英國黑人與亞裔的死亡率也遠高於白人。

財務脆弱族群明顯增加

英國在 2020 年 2 月執行了第二次金融生活調查（對象達 16,000 人），同年 10 月增加 COVID-19 疫情調查（對象達 22,000 人），透過線上問卷和部分電話訪談，觀察疫情對金融生活影響，結果發現，疫情之前 46% 的財務脆弱族群，在疫情後增加至 53%，20% 的金融風險抵抗力低族群，在疫情後增加至 27%，原本從 2017 年微幅改善的金融生活，被全面性的衝擊完全反轉，變得更糟。

疫情之後，38%（2,000 萬人）財務狀況惡化，15% 認為財務惡化很多，16% 過度負債，18% 收入不穩定或存款很少，整體來看，3 成（31%）收入減少，37% 減少家庭支出，影響最嚴重的是 18 至 24 歲的年輕工作族群和自營者，2 月時約有 3 成收入不穩定，靠存款度日，到了 10 月比例超過一半。15% 債務增加，25 至 44 歲租屋及有債務族群，債務增加比例最高；17% 需要延遲貸款繳款；3% 的成人在這段期間需要理債諮詢，其他影響包括降低日常必需品支出（19%）、取消保單節省保費（6%）、向朋友借錢等。然而在英國，財務最不受疫情影響的是退休族群，因年金收入相對穩定，僅有 17% 認為財務惡化。

英國對低金融風險抵抗力的定義為過度負債，已經深陷財務困難，過去 6 個月無法支付帳款或是認為財務負擔很重的人，抑或是收入低、不穩定或存款很少，對財務衝擊幾乎沒有準備的人。2020 年 2 月時，風險抵抗力低的族群特性是失業、非全職工作、租屋、黑人、年收入小於 15,000 英鎊等。然而，疫情來臨後，原本的低抵抗力族群影響首當其衝之外，更多看似安全的人落入低風險抵抗力的族群，變動最大的族群為 18 至 34 歲、受薪族以及有債務的人，即使原本是中高收入的階層也有很大比例降低了風險抵抗力，有 10% 的人在 2 月時不屬於抵抗力低的族群，到 10 月時卻落入了抵抗力低族群。放無薪假的族群與低抵抗力族群特性高度重疊，其產業別集中餐飲、住宿、娛樂業。

金融服務取得方面，疫情期間無法取得金融商品的比例，從 2 月的 6% 上升至 10%，理債諮詢的需求上升至 3%，然而實際上仍有 1/3 的人擁有債務問題，卻無法去諮詢和面對，為未來財務埋下很大的隱憂。

金融詐騙趁虛而入

英國疫情後財務脆弱族群高達半數（53%），幾項主要特性如健康狀況不良、面臨負面人生事件、低金融風險抵抗力及低金融知識能力（Financial Capability）。英國調查有 76% 具備財務脆弱特質的人不認為自己脆弱，然而疫情的衝擊比想像的還要全面，疫情後因為負面人生事件（主要為生病和喪親）和低金融風險抵抗力的因素，而成為財務脆弱的比例上升了 45% 和 35%。許多深度訪談的案例已從財務脆弱演變成瀕臨崩潰，例如單親家長需要在家育兒，完全無法工作；放無薪假的家庭急著想找臨時的工作，同時要兼顧在家的孩子，只能高築債務度日；自營者付不出稅而滿手債務，卻看不到經濟恢復的一天；許多人想盡辦法延遲帳單付款期限，先撐幾個月的生活費再說；為了節省食物開銷，不買太多的新鮮食物而以罐頭取代等，財務悲歌在疫情之下燎原不斷。

相關的金融詐騙也趁虛而入，英國有將近 3 成的民眾接到過類似訊息，例如以金融機構為名提供財務建議；以健保或稅務單位為名，提供錯誤訊息或催款；幫助提早提領退休年金服務等，為已經深陷財務困難的人增加更多可能的陷阱。

財務衝擊的不平等帶來更嚴重的平行世界，金融生活調查發現，12% 認為財務狀況變得更好，巴克萊銀行（Barclays）指出，去年一整年家計存款增加約 2 千億英鎊，超過前年的 2 倍。另一方面，3 至 4 成認為疫情減緩後，收支平衡還是很困難，因債務增加，沒自信能支付所有帳單和貸款，對財務持續悲觀，部分認為收入會減少，需要降低日常花費，甚至得持續借錢，和家人朋友借錢或申請新的信用貸款。在疫情帶來的財務衝擊之下，貧富之間的差距逐漸被擴展得更大，對這些受影響的族群來說，在短時間內無法回復正常生活，財務破口難以消弭。

許多人未來願意增加購買保險，例如收入保障保險（Income Protection），一部分的人將保險轉至收費更便宜的公司，對於各種平時理所當然的開銷更加謹慎，貨比三家。經歷疫情後也發現，財務脆弱除了本身條件，也來自於市場上金融知識的落差，許多金融機構開始呼籲從業人員，平時協助判斷財務脆弱的族群，給予貼切的服務和建議，以及其他選擇的說明。此次疫情期間，英國民眾普遍利用信用貸款來解決暫時的資金問題，然而市場上多數不認識資產的權益貸款或反向貸款運作方式，其實成本相對較低。

金融教育須從根本做起

有更多評論認為，財務脆弱還是要從根本教育做起，金融教育影響一個人一生的機會，從小提升金融識字率，強化對金錢的正確認知與知識是重要解決方法。再者是整個產業的健全性，從金融機構、從業人員到客戶，一起重建支持財務脆弱族群的價值，包括訓練從業人員建立相關思維，能夠偵測財務脆弱給予幫助，利用大數據來更準確判別財務脆弱特徵，提供管道讓財務脆弱族群更容易尋求協助，最後是持續修正並學習財務脆弱族群的特徵。

疫情帶來的全面性財務衝擊就在身邊，每個人都可能成為受害者，病毒感染有疫苗能減緩，財務衝擊卻沒有快速的疫苗能解，然而，經過英國經驗所歸結出的財務脆弱族群特徵值得參考，平時就應開始建立全民金融知識和支援系統，經由多方力量努力，期待金融生活有一天能夠更趨公平。（本文作者為台灣金融研訓院特約研究員）

來源：《台灣銀行家》139 期

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