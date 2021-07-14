蘋果iPhone 13產量傳提高20% 年底供貨上看9千萬支 

彭博引述知情人士報導，蘋果公司 (AAPL-US) 要求供應商今年生產多達 9,000 萬支新 iPhone，比 2020 年 iPhone 12 同期產量多兩成。

蘋果近年新 iPhone 秋季上市到該年底的產量，大致都維持在 7,500 萬支，如果上修產量消息屬實，代表蘋果預期疫情後推出的 iPhone 將吸引更多消費者購買，這將是蘋果推出的第二款 5G 手機。

知情人士透露，iPhone 13 整體功能升級的程度預料小於 iPhone 12。根據傳聞，現有 iPhone(從 12 mini、12、12 Pro 到 12 Pro Max) 今年都會升級，預定 9 月發布。據悉其中一個新版本將採用「低溫多晶氧化物」(LPTO) 顯示器，搭配銦鎵鋅氧化 (IGZO) 技術，以延長電池續航力和改善反應速度。

蘋果也計劃縮小前鏡頭和臉部解鎖傳感器的缺口，希望未來版本可以完全無缺口，並在明年把機型尺寸進一步縮小。

其中一個消息人士說，實際數據可能比 9,000 萬支略低。另一名來源說，蘋果提高產量與華為智慧手機受美國制裁影響有關。

目前晶片荒尚未緩解，但消息人士預料不影響 iPhone 13 生產計畫。鴻海 (2317-TW) 預料主要負責 6.7 吋 Pro MAX 組裝，6.1 吋 Pro 機型由鴻海和立訊精密組裝，6.1 吋一般機型由鴻海及和碩 (4938-TW) 組裝，5.4 吋 mini 機型由和碩負責。

除了 iPhone 13，蘋果也正在準備其他新品，包括採用 M1 晶片的 MacBook Pro 筆記型電腦、重新設計的 iPad mini 與入門版 iPad，以及升級螢幕的 Apple Watch。

蘋果計劃解決 MiniLED 螢幕供貨問題後，第 3 季開始生產 MacBook Pro。為了紓解供貨瓶頸，蘋果找來立訊精密，與台灣表面黏著科技公司 (台表科)(6278-TW) 一起為 MacBook Pro 供應關鍵的 MiniLED 零組件。

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