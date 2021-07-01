蘋果iPhone 12/Pro上市7個月內 全球銷量破1億大關

週三 (30 日) 市調機構 Counterpoint Research 最新報導，蘋果 iPhone 12 系列在 4 月全球銷量已破 1 億台大關，比 iPhone 11 快 2 個月達此一里程碑。

回顧 14 年前，蘋果第一台 iPhone 上市銷售後，蘋果顛覆智慧型能手機市場，蘋果 iPhone 12 系列也不例外。

根據 Counterpoint Research 手機市場研究報告顯示，iPhone 12 系列的全球累計銷量在 2021 年 4 月突破 1 億台大關，上市推出後的第 7 個月就實現了這一壯舉，比 iPhone 11 系列提早 2 個月實現此目標。

蘋果 iPhone 12 系列在 4 月全球銷量已破 1 億台大關，速度比 iPhone 11 快 2 個月。(圖片：Counterpoint Research)

該報導指出，iPhone 6 系列幫助蘋果於 4G 過渡期實現第一個銷售超級週期，而 iPhone 12 系列和 iPhone 6 幾乎如出一轍，在 5G 過渡期之際，iPhone 12 幫助蘋果實現又一個超級週期。

iPhone 12 系列以支援 5G 功能和全 OLED 螢幕吸引買氣，隨著平均銷售單價 (ASP) 創下新高，iPhone 12 系列的銷量超級週期也帶動營收的超級週期，蘋果年年打破了自身紀錄。

iPhone 12 系列出色表現之下，蘋果 (AAPL-US) 市佔率也在 4 月創下新高，美國市佔也創新高。

該報導指出，買氣最強的手機型號似乎發生顯著變化。在 iPhone 12 系列推出後的 7 個月內，果迷更喜歡 iPhone 12 系列超強進階版本 (iPhone 12 Pro Max)。

與 iPhone 11 Pro Max 價格相同的升級，在電信運營商積極促銷支持下，幫助 12 Pro Max 銷量飆升，iPhone 12 Pro Max 一直是美國銷量最高的智慧型手機。

iPhone 12 Pro Max 在 iPhone 12 系列總銷量佔比為 29%，而 iPhone 11 系列同型號的佔比為 25%。

週三蘋果 (AAPL-US) 小漲 0.46% 至每股 136.96 美元，連續第 3 個交易日收紅。