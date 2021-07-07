LG推手機換購iPhone優惠 聯手蘋果力抗三星

據報導，蘋果 (AAPL-US) 正在積極搶下 LG 電子退出手機市場後留下的市占率，而 LG 電子也與蘋果建立了合作夥伴關係，在自家門市開賣蘋果的 iPhone，以尋找新的商機。兩家公司有意聯手打壓三星，同時，LG 有意在電動車方面與達成蘋果合作關係。

蘋果近期在該公司網站上宣布表示，將為北美市場的 LG 智慧型手機用戶提供以舊換新計劃，若用戶以 LG 手機換購 iPhone 新機，可以享受 70 美元至 180 美元的折扣優惠。適用機型包含 LG G8 ThinQ、V40、V50、V60 等 4 款機型。

報導指出，雖然 LG 電子在全球智慧型手機市場的市占率僅約 2%，但在北美的市佔率達到 10%，這也是蘋果在北美推出 LG 智慧機以舊換新計劃的原因。

業內專家表示，蘋果發起了以舊換新的活動，是為了對抗來自三星電子的競爭。根據 Strategy Analytics 的數據顯示，三星電子在 2021 年第一季以 23% 的市占率在全球智慧型手機市場上位居榜首，超越蘋果的 17%。三星在 2020 年第四季的 17% 市占率反彈，但蘋果卻由 21% 的市占率下跌。

由於 LG 電子在智慧型手機市場中不再與蘋果競爭，似乎正在通過與蘋果建立合作夥伴關係來尋求新的商機。LG 電子在自家經銷門市 LG Best Shop 販售 iPhone 等蘋果產品，表明 LG 電子退出智慧機業務後，開始承認蘋果為合作夥伴。

迄今為止，LG 集團旗下 LG Display、LG Chem 和 LG Innotek 向蘋果了供應顯示器、電池和相機模組。不過，該集團似乎也尋求在電動車方面與蘋果合作。

本月初，LG 電子與全球第三大汽車零組件製造商 Magna International 合作推出了 LG Magna e-Powertrain，意味著 LG 集團已經做好了進軍電動車市場的準備。

市場觀察人士預測，蘋果與 LG 電子可能會聯手在 2024 年推出 Apple Car。由於蘋果先前曾與其他傳統汽車大廠，如現代汽車、福斯汽車等磋商失敗，因此有可能會選擇與 LG 進行合作。