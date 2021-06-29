iPhone零組件供應順暢 毫米波機型升至六成

鉅亨網編輯江泰傑 2021年6月29號10點7分

周二 (29 日) 港媒報導指出，今年即將上市新 iPhone 的部份零組件已抵達模組廠，市場預期蘋果 (AAPL-US) 新 iPhone 的上市日期將略早於 iPhone 12。同時中資券商看好新 iPhone 5G 毫米波機型比重上看六成，AiP 模組需求前景佳。

港媒表示來自供應鏈廠商透露指稱，新 iPhone 的被動元件已經到貨。被動元件主要指電阻類、電感類和電容類元件，在電路中無須加電源即可在有信號時工作。

種種跡象顯示蘋果的供應鏈和生產流程，已從新冠疫情中恢復。去年受到新冠疫情影響，導致 iPhone 12 延後推出，但今年新 iPhone 的生產似乎已恢復正常。這意味著新 iPhone 將於今年 9 月發佈，9 月底或 10 月初上市。

另一方面，消息人士透露，今年新 iPhone 的 IC 載板供應商家數已擴充到 5 家，除已經確定的三星電機、LG Innotek、景碩 (3189-TW)、欣興(3037-TW) 之外，AT&S 也成為供應商的一員。

(圖片: AFP)

華創證券指出，與 2020 年相比，全球 5G 毫米波基礎建設的覆蓋率將在 2021 年下半年顯著提升。預計新款 iPhone 的毫米波機型比重將明顯增長至 55%～60%，總數預估會接近 9000 萬支，此將提升對 AiP 模組的需求，相較於 iPhone 12 的毫米波機型比重則約為 30%～35%。

銀河證券則表示，從台積電 (2330-TW) 的 5 月營收以及富士康的招工情況來看，2021 年新 iPhone 進入備貨期：台積電已於 5 月份開始生產蘋果新 iPhone 系列搭載的 A15 處器，預計新機型可望在 8 月底量產。

銀河證券則認為從台積電的營收及預期情況來看，新 iPhone 系列的備貨規模將超過 iPhone12 系列，並預估 2021 年新 iPhone 出貨量將達到 0.85 億～0.9 億支，iPhone 整體出貨量將達到 2.2 億～2.23 億支，年增 13%。

此外 2022 年第一季，蘋果有機會推出 5G iPhone SE 系列，補充其在中低價位 5G 手機的空缺，預估 2022 年 iPhone 出貨量上看 2.45 億支。