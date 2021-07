南山人壽永續經營 創新突破榮獲多項大獎肯定

南山人壽致力提升壽險專業能力,不斷創新保險價值,實踐公益服務業理念,卓越的成果不僅與世界頂尖標準接軌,2021 年迄今不斷榮獲多項大獎肯定,7 日晚間更傳來好消息,南山人壽勇奪 2021 亞洲信譽壽險業務顧問獎之「年度最佳執行長獎 (Executive Champion of the Year)」,創臺灣人首度獲得該獎項的紀錄。

南山人壽今年以來已榮獲「臺灣最佳壽險公司 (Best Life Insurance Company Taiwan)」、「臺灣最佳保險品牌 (Best Insurance Brand, Taiwan)」、及「天下 2000 大企業調查排名金融業營收第三名」等 20 項國內外大獎,再加上最新的亞洲信譽壽險業務顧問獎 (Asia Trusted Life Agents & Advisers Awards)「年度最佳執行長獎 (Executive Champion of the Year)」,顯示南山人壽優越的保險專業和企業經營表現,受到國際的高度肯定。

近年來南山人壽從保險本業出發,以創新的壽險經營思惟,創造「以人為本、從公益服務出發」的保險新價值,扮演社會的安全防護網,成為提升保險業社會影響力的重要推手。由代理總經理范文偉率領的經營團隊績效卓著,透過全臺近 4 萬名同仁及業務夥伴提供最專業的保險服務,在競爭激烈的金融市場表現突出,2020 年營業收入名列臺灣金融業第三名,稅後純益亦名列金融業第三名。

因應社會、經濟及人口趨勢變化,南山人壽持續與時俱進,積極落實 ESG 永續發展理念,提供兼具創新與符合社會需求導向的保險商品及服務,去年起更將推廣健康促進概念視為己任,除了結合保險與健康概念,攜手異業夥伴打造健康守護圈,推出一系列外溢保單及健康管理相關商品服務,成功將保險功能從「事後理賠」延伸至「事前預防」,呼應主管機關強化國人基礎風險保障訴求,2020 年傳統型商品保費收入業界排名第一,外溢保單銷售件數亦為業界第一,成果斐然。

今年疫情嚴峻之際,南山人壽善盡企業社會責任,提供保戶實質幫助,因應疫情變化及保戶需要,迅速推動各項保戶關懷措施,透過保費緩繳、保單借款紓困、放寬理賠範圍等服務,守護保戶渡過難關。不僅如此,南山人壽持續關注社會上需要幫助的經濟弱勢族群,透過南山人壽慈善基金會啟動「南山疫心關懷方案」及「南山慈善基金醫療關懷計畫」,針對因染疫住院的經濟弱勢民眾提供生活扶助金補助,並透過遞送物資力挺前線醫護工作,用溫暖堅定的力量,與國人齊心抗疫,共度難關。

在人才培育方面,南山人壽堅持以嚴謹扎實的教育訓練,強化員工及業務夥伴專業服務價值,提供國人優質的保險規劃與服務,近年除了積極培育國際級頂尖的壽險人才,大力推廣有壽險界奧斯卡獎之稱的百萬圓桌協會(MDRT,Million Dollar Round Table)會員,創造入會人數年成長率 300% 的佳績,也積極推動銷售轉型,提升業務員對保障型、意外險及健康險商品的重視,讓保險回歸保障本質,用實際行動守護國人健康。

南山人壽優秀的業務團隊也在 2021 年「亞洲信譽壽險業務顧問獎」獲得肯定,兩名業務菁英從亞洲各國的競爭者中脫穎而出,業務員黃明楓及黃惠玲分別入圍「年度最佳保險業務員獎 (Insurance Agent of the Year)」及「年度最佳員工福利顧問獎 (Employee Benefits Consultant of the Year)」,展現南山人壽堅強的業務實力。

南山人壽長期深耕在地,並放眼國際與世界接軌,創新突破的成果屢獲國內外大獎肯定。展望未來,我們將持續追求以卓越的保險專業能力與前瞻的經營思維,打造保險新標竿,發揮更大的影響力,共創美好社會,讓世界看見南山、看見臺灣!