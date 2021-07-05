南山人壽逆勢擴大徵才 業務員目標超過5300名

正值畢業求職旺季，根據教育部統計，今 (2021) 年預計將有近 19 萬名的大專院校畢業生投入職場，但國內勞動力市場卻因疫情衝擊而需求大減，南山人壽今 (5) 日宣布，逆勢擴大徵才，外勤業務員目標預計超過 5300 名。

根據近期人力銀行調查顯示，5 月國內第三級警戒發布後，招募新鮮人的全職工作較 4 月份減少約 6 萬個職缺數、減少幅度約 14%，南山人壽逆勢擴大求才，今年招募外勤業務人員目標人數，年增 6%。

南山人壽同時祭出兼具紮實訓練及優渥獎勵制度的「優質人才培訓計畫」，統計截至今年 6 月份，已吸引逾 3000 名求職者進行面談篩選，其中約 1600 位已加入南山人壽業務團隊。

南山人壽表示，根據勞動部公布 109 年職類別薪資調查顯示，社會新鮮人月薪平均為新台幣 2.9 萬元，初任人員經常性薪資以金融及保險業 3.2 萬元最高；在飽受疫情衝擊的整體就業市場中，金融保險的產業環境亦相對穩定，南山人壽的業務人力發展需求今年並未下調徵才目標、減少職缺數，同時因應疫情變化，南山人壽今年也推出專案財補配套措施。

南山人壽特別建議對於金融保險業有興趣的社會新鮮人，壽險業務員具有「工作時間彈性、可自主安排」及「努力與收入呈正比、可挑戰高報酬」的職務特點，加上南山人壽由於極為重視業務人員的專業素質，因此向以紮實的教育訓練著稱，對於初入保險業務領域的新進人員來說，可以透過南山人壽整整為期一年的新人培訓專案。

此外，南山人壽也提供一年最高新臺幣 30 萬元的專案獎金作為達標的鼓勵，約 25% 專案新人累計首年度銷售收入及專案獎金可突破百萬門檻，大幅領先目前社會新鮮人普遍收入水準。