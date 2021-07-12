ABF載板報價下半年、明年再走揚 外資喊南電衝上5字頭

外資今 (12) 日出具報告指出，南電 (8046-TW)、欣興 (3037-TW) 與景碩 (3189-TW) 受惠 ABF 載板報價第三季、第四季以及明年持續上揚，加上蘋果新品量產、英特爾與超微推伺服器新平台，下半年營運續強，獲利可望高於市場預期，因此調升三家目標價，其中，南電更上看 515 元，為外資圈新天價。

外資表示，三家業者受惠 ABF 載板需求強勁，加上漲價效應、生產規模擴大，南電、欣興、景碩第二季每股純益估達 3.55 元、1.45 元、1.92 元，遠高於市場預估的 2.96 元、1.09 元及 1.09 元。

另外，蘋果 (AAPL-US) 新品下半年即將進入量產，如 iPhone 13 擴大採用 AiP 設計，有助欣興、景碩，Apple Watch 也推升 SiP 需求，有利南電表現，至於蘋果自製的 M1/M1X/M2 晶片載板則由欣興供應，隨著新品進入拉貨期，屆時也將反映在各家營收。

再者，英特爾 (INTC-US) 及超微 (AMD-US) 陸續推出伺服器與 PC 的 CPU，如英特爾今年推出 Whitley，明年再推 Eagle Stream、Alder Lake，超微也除了現有的 Milan，明年也規劃讓 Genova 以及新款 Ryzen 系列問世，為 ABF 載板提供成長動能。

外資也強調，儘管居家辦公需求將趨緩，使得 2021-2023 年伺服器和 PC 出貨緩步成長，不過，同期伺服器與 PC 的 ABF 載板消耗量會逐步增加，可望減緩市況反轉帶來的衝擊。

外資也看好，受惠各大新品推出，ABF 載板下半年將持續漲價，有助南電、欣興及景碩第三季銷售單價提升，季增 3-5%，且第四季、明年還有機會持續走揚。

由於市場需求超預期，外資也提高南電、欣興、景碩三家獲利預估，其中，南電 2021-2023 年每股純益估達 13.8 元、21 元、30 元，目標價也同步上調至 515 元，為外資圈新天價。