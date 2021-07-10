〈紐約匯市〉美債殖利率回升風險偏好增 美元小跌 澳幣、紐元反彈

10 年期美債殖利率周五 (9 日) 站回 1.3% 水位，市場風險偏好增，全球股市走穩，使美元、日圓和瑞士法郎疲軟，大宗商品貨幣的澳幣與紐元出現反彈。

隨著市場正密切關注全球經濟復甦速度的隱憂，多數部位按兵不動，周五紐約尾盤時段，追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.28% 至 92.10，幾乎與上周持平。

美元指數單日走勢 (圖: 鉅亨網)

Western Union Business Solutions 資深市場分析師 Joe Manimbo 表示：「美元小幅下跌可能是部分投資人趕在下周美國一些關鍵數據公佈前獲利了結，包括 6 月的零售額和通膨數據，現階段美元多頭籌碼僅小幅減少。」

周四數據顯示，美國上周新申領失業救濟金人數意外增加，表明勞動力市場自疫情中復甦的動能仍起伏不定，引起市場對經濟復甦動能放緩的隱憂。

由於周五美債殖利率跌勢失去動力，站回 1.3% 水位，提高市場風險偏好，美股與歐股雙雙走高，消除周四因經濟成長隱憂引發的小幅震盪，也使避險貨幣諸如日圓和瑞士法郎周五走弱。

丹麥盛寶銀行投資長 Steen Jakobsen 表示：「美元兌日圓的跌勢正在逆轉，股市風險偏好回升表明，目前先前的隱憂不會對整個市場產生大範圍影響，美國 10 年期債券殖利率回升至 1.3% 以上也正證明這點。」

美元兌日圓尾盤反彈上漲 0.34% 至 110.11，有望創下去年 11 月初以來最大單周漲幅，而美元兌瑞郎則下跌 0.09% 至 0.9136。此外，由於加拿大放寬多地區防疫政策，該國 6 月新增就業優於市場預期，使周五美元對加幣下跌 0.72% 至 1.244 加幣。

另外，中國人民銀行 (PBOC) 周五宣布將從 7 月 15 日起銀行存款準備率將下調 50 個基點，人民幣持穩，放寬貨幣政策有利經濟復甦的展望拉高風險偏好，澳元和紐幣在此消息公佈後逐漸走高。

澳元兌美元在周四創下今年迄今新低後，周五上漲 0.79% 至 0.7485 美元；紐元則漲 0.74% 至 0.69955 美元，該貨幣周四下挫逾 1%。

歐元兌美元在繼周四上漲 0.45% 後延續漲勢，周五上漲 0.25% 至 1.1874 美元。英鎊兌美元上漲 0.84% 至 1.39 美元，扭轉本周的頹勢。

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