〈觀察〉5G、車用板訂單明朗化 PCB上游原物料供需更吃緊

隨著 5G 建置、車用板訂單明朗化，上游原物料供不應求緊張狀況，將擴及整個 CCL 供應鏈中的玻纖布及銅箔，近期亞系外資券商也擴大追蹤銅箔基板 (CCL) 供應鏈，將台燿 (6274-TW)、聯茂 (6213-TW)、台光電 (2383-TW) 3 家專業廠納入追蹤。

CCL 廠、玻纖布廠、銅箔廠 6 月營收聯袂創高，有幾個原因造成，除受惠華通 (2313-TW)、健鼎 (3044-TW) 重慶、湖北仙桃新產能開出，推升對原物料需求上揚，另一重要因素還有中國 5G 基地台標案 5 月正式落槌，確定建置需求，帶動 PCB、零組件廠下單力道，CCL 廠 7 月後營收將持續攀高。

此外，車用板的需求復甦，更造成今年 5 月起的玻纖薄布市況轉熱，隨著車用板庫存去化，車用板補庫存需求急遽向上，推升車用 CCL、玻纖薄布需求擴張，預計這波需求擴增湧現將持續到今年底，且又與下半年 3C 電子旺季重疊，造成玻纖市場下半年價量欲小不易。

玻纖布廠富喬 (1815-TW) 6 月營收創新高，達 4.87 億元，月增 7.45%，年增 1.34 倍，德宏 (5475-TW) 6 月營收也達 1.87 億元，年增 4 倍。

今年以來整體玻纖布市況緩步走高，到 5 月需求集中在中低階厚布，大陸玻纖業者重壓產能在此，但是 5 月市場需求急速轉向薄布，大陸業者難在短時間內改變製程，台廠固守薄布因此受惠。

玻纖布廠在強大市場需求下，面對的是上游玻纖紗供應不足，而電子級玻纖紗供應上，也歐美市場解封帶動高級建材所需工業級玻纖紗庫存見底，客戶陸續提高價格收購，形成與電子級產品的強烈競爭，造成供應緊張。