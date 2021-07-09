鉅亨美股雷達：展望下半年 Nasdaq獲利不看淡

今年初隨著美債殖利率快速走高，引動市場資金出現輪動，使得 2020 年疫情期間漲幅亮眼的 Nasdaq 100 科技巨頭們股價大幅回調，而對經濟復甦較為敏感的價值股則集體反彈，但隨著時序進入下半年的去年通膨高基期之後，通膨預期的收斂也正幫助 10 年期美債殖利率升勢趨緩，並幫助釋放科技股的「估值重評價」壓力，且在獲利增長強勁的帶動下，相信 Nasdaq 100 科技股將在下半年持續獲得市場青睞。

基本面上來看，在美國經濟擴張的帶動之下，基本面本在疫情期間就並未受到太多衝擊的科技巨頭們，獲利更是再上層樓，也令當前 Nasdaq 100 科技股的 12 個月期預估本益比 (Forward 12 months P/E Ratio) 收斂至 29.6 倍，比 2020 年旬當時逾 40 倍的高點大幅下降。

Nasdaq 100 科技股當中，又以 FANMAG (Facebook、Amazon、Netflix、Microsoft、Apple、Google) 獲利能力最為強勁，據投資銀行巴克萊 (Barclays) 估算，FANMAG 公司 2022 年的每股盈餘 (EPS) 將平均增長 9%，且至 2023 年估計還將增長 14%，長期的獲利增長前景樂觀。

再以高登模型 (Gordon model) 衡量，在其他條件相同的情況下，當美債殖利率越低，那麼股票的估值就越高，而目前 10 年期美債殖利率約落在 1.48%，是大幅低於 2019 年 12 月的 1.8%，但當前 Nasdaq 100 預估本益比卻只接近 2019 年水平，暗示了 Nasdaq 100 等科技龍頭股的估值是相對合理。

而雖然美債殖利率可能因為聯準會 (Fed) 將於年內啟動縮減 QE 購債 (Taper) 而走高，但 Nasdaq 100 的獲利成長估將高於 10 年期美債殖利率之升幅，因聯準會執行 Taper 初期也將會是「漸進式 Taper」，QE 購債並不會在短期之內降至 0，預計聯準會 Taper 初期將自目前每月購債 1200 億美元降至 1000 億美元，隨後再降至 800 億美元、600 億美元，而後一路降至完全停止 QE。

展望美股下半年，相信隨著美國經濟在下半年的持續擴張，將繼續帶動 Nasdaq 100 科技股的獲利向上攻高，再加上當前估值水平已收斂至相對合理之水準，合理的估值意味著只要獲利持續增長，Nasdaq 100 科技股即有望繼續維持上行趨勢。

Nasdaq 100 指數走勢圖 圖片：anue 鉅亨

聯準會 Taper 若上路，將是金髮經濟到來的訊號

在聯準會 (Fed) 6 月利率會議之後，利率意向點陣圖 (Dot Plot) 顯示已有越來越多的官員支持升息，最快升息時點估計將落在 2022 年底，而多數官員則預計 2023 年升息二碼，雖然升息時點距離目前仍然尚遠，但今年內聯準會估計將有機會啟動縮減 QE 購債 (Taper)。

參考聯準會 2013 年上一輪 Taper 經驗參考，當時美國勞動力市場修復到 2008 年金融海嘯前水平約 64%，聯準會即啟動 Taper 開始縮小流動性釋放，而若以這一水平作為參考，對應目前美國就業市場缺口則約是 525 萬人，再以 2021 年以來的新增非農就業增速計算，那麼啟動 Taper 的時間點估將落在 2021 年底，而聯準會對於 Taper 的預期管理，則最快可能於 3Q21 季底啟動。

聯準會啟動 Taper 的要件，必須是美國經濟取得實質性進展，這包括了勞動力市場復甦前景的能見度增加、企業獲利增速向上、長期通膨均值穩定在 2% 等目標，而這些要件若都達成，事實上也暗示了美國經濟將迎來「金髮經濟 (Goldilocks Economy)」時刻。

金髮經濟指的是經濟溫和成長，通膨預期穩定，而這樣的環境即相當有利於企業獲利增長，進而帶動股價上行，是景氣循環中對股市最為良好的環境，而科技股在此時期的增長潛力更是巨大。

Fed 資產負債表 圖片：Fed

拜登基礎建設方案，市場尚未完全定價

白宮政府近日宣布，參議院內的跨黨派小組已就基礎建設計劃達成為期 8 年、規模為 1.2 兆美元的基建共識，而 1.2 兆美元規模中，新增投資為 5790 億美元，包括 1090 億美元的道路、橋樑投資，660 億美元的鐵路服務，490 億美元大眾運輸投資，250 億美元的機場投資等。

而當前 5790 億美元的新增基建規模，如果按照每一支出細項對比 3 月底提出的最初 2.3 兆美元版本，對應規模約為 9310 億美元，新增支出約縮水 37.8 % 左右。

新增基建投資分細項來看：

公共交通投資共縮水 42.4%，此前版本為 850 億美元。

客運及貨運運輸投資縮水 17.5%，此前版本為 800 億美元。

道路及橋樑投資縮水 5.2%，此前版本為 1150 億美元。

港口和水路投資縮水 5.9%，此前版本為 170 億美元。

電動車基建投資降幅尤為明顯，縮水幅度高達 91.4%，自此前版本的 1740 億美元將至 150 億美元。

而先前 2.3 兆美元基建計劃的其他細項，包括製造業刺激、就業和科學研究、社區關懷等社會福利，共合計 1.3 兆美元之支出則尚未達成共識。

雖然這份 1.2 兆美元基礎建設共識對比先前拜登政府提出的 2.3 兆美元版本是差強人意，且新增支出部分更是大幅縮水，但這仍是美國政府近年來最大的基礎建設刺激方案，並劍指道路、橋樑、公路、鐵路等重要的交通建設投資。

而由於目前 1.2 兆美元基礎建設方案兩黨僅是達成初步共識，未來具體規模和落地時程仍然存在較大變數，因此在具有不確定性的狀況下，估計短期內對美股和經濟預期的提振效果有限，市場尚未完全對此定價。

美股下半年，展望不看淡

在聯準會 (Fed) 持續強調當前高通膨僅是「短暫現象」，市場已漸漸相信 5-6 月將是本波的美國通膨高峰，而隨著時序進入 2021 下半年，美國通膨率將開始顯著放緩，這樣的預期令 10 年期美債殖利率表現相對溫和，通膨預期的收斂也正幫助 10 年期美債殖利率升勢趨緩，並幫助釋放科技股的「估值重評價」壓力，且在獲利增長強勁的帶動下，相信 Nasdaq 100 科技股將在下半年持續獲得市場青睞。

雖然當前美股科技股的估值不低，但以高登模型 (Gordon model) 衡量，在其他條件相同的情況下，當美債殖利率越低，那麼股票的估值就越高，而目前 10 年期美債殖利率約落在 1.48%，是大幅低於 2019 年 12 月的 1.8%，但當前 Nasdaq 100 預估本益比卻只接近 2019 年水平，暗示了現在美股科技股的估值是相對合理。

且當前市場預估，2021 下半年科技股的獲利估將相當強勁，據 FactSet 統計，市場預期 Nasdaq 100 的每股盈餘 (EPS) 將於 2021 下半年強勁增長 22.9%，且還有進一步的尚修空間，相信科技股的獲利揚升，將有助於估值進一步收斂。

展望美股下半年，隨著 3Q21 美國新冠疫苗覆蓋率將達到 75-80% 的群體免疫目標，這也將大幅釋放 4Q21 美國聖誕消費季迎來報復性需求，估將進一步推升科技股的獲利動能，故在科技股指數當前估值合理、未來獲利增長前景看好之下，下半年展望不看淡。