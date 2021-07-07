鉅亨美股雷達：西南航空遭遇取消航班壓力、亞馬遜喜迎美國防部轉單利多

盤前重要看點：

週二 (6 日) 美國公佈了兩項服務業 PMI 指數，都有所小幅走低，令市場開始對美國經濟復甦前景浮現疑慮。

兩項 PMI 服務業指數中，美國 Markit 6 月服務業 PMI 下降幅度不大，但 ISM 服務業指數的下降幅度則大幅高於市場預期，其中，就業分項指數還重回 50 以下的衰退區間，創半年來新低，且新訂單和商業活動指數均有所回落。

兩項服務業 PMI 數據一發布之後，即引爆市場資金高速進入長天期美債避險，10 年期美債殖利率盤中一度跌破 1.35% 關口，創近 4 個半月來新低。

華爾街分析認為，近期公佈的多項數據顯示，美國經濟復甦可能已經見頂，未來或將出現復甦乏力的態勢，不少分析師擔憂，在 7 月的新一輪財報季裡，美國上市公司的財報可能會普遍遜於上一季財報。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數下跌 208.98 點，或 0.60%，收 34,577.37 點。

標普 500 指數下跌 8.8 點，或 0.20%，收 4,343.54 點。

那斯達克綜合指數上漲 24.31 點，或 0.17%，收 14,663.64 點。

費城半導體指數下跌 7.90 點，或 0.24%，收 3,307.92 點。

S&P 500 指數 圖片：anue 鉅亨

今日重要總經數據：

美國 6 月 JOLTS 職位空缺數 (萬個)，市場預期 934.4，前值為 928.6。

重要個股動態：

1. 微博 (WB-US)

先前市場傳言，中概股微博將準備私有化下市，但微博官方已鄭重否認此項消息。

《路透社》此前引述消息人士報導，曹國偉在和一間中國國企洽談將微博私有化下市，但不清楚具體是哪間中國國企，據報導，收購方將以每股 90 至 100 美元的價格將微博私有化，幾乎是過去 1 個月微博平均股價 50 美元的 2 倍。

但最新據《彭博社》引述微博管理層指出，這一市場傳言並不是事實，但該管理層並未進一步說明更多細節。

而微博官方也發表聲明，曹國偉稱路透社的報導不實，他個人並未與任何人洽談將微博私有化之事宜。

WB 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 西南航空 (LUV-US)

雖然美國航空業正普遍因為疫後解封而出現復甦，但西南航空正面臨著航班取消的問題。

隨著 2021 年航空旅行需求大幅回升，也使得西南航空的航班數量迅速增加，但最近幾週由於人員短缺和惡劣天氣的綜合影響，西南航空的航班一直難以可靠地根據時間表運行。

市場分析，若西南航空不能迅速恢復正常營運，這可能會錯過航空業最佳的復甦時間。

LUV 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 亞馬遜 (AMZN-US)

由於美國國防部取消了一項原先由微軟奪得的 100 億美元雲端服務合約，而市場分析，亞馬遜旗下 AWS 將成為最大的轉單受惠對象。

亞馬遜發言人亦表示，亞馬遜對美國國防部週二 (6 日) 之決定表示讚賞。

而掉研機構 Raymond James 亦發表研究報告表示，估計美國國防部取消微軟的雲端合約訂單，將是亞馬遜雲端事業體的重大利多。