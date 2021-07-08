貝萊德下調美股評級至「中性」看好歐、日股前景

全球最大資產管理公司貝萊德 (BlackRock) 在週三 (7 日) 表示，將美股的評級降至「中性」，原因是近年來推動企業利潤率上升的趨勢可能將會逆轉，同時，該公司也上調了對歐洲和日本股市的前景。

貝萊德對美股的評級從「增持」下修至「中性」，該公司分析師指出，隨著經濟重啟範圍進一步擴大，美國之外的已開發市場股票在經濟重啟佔據了有利位置，此外，潛在的高稅收加上更多監管規定，可能對美股的強勁表現構成挑戰。

貝萊德策略師看好歐洲、日本股市自當前的經濟重啟階段中獲利，且與美國相比，這些國家面臨的稅收及監管風險相對較低。因此將歐股從「中性」上調至「增持」，並指出歐洲科技和金融等週期性產業自去年 3 月以來一直落後於美股。

「我們相信，隨著經濟重啟擴大到美國以外的地區，這些產業將迎頭趕上。」分析師說道。同時，該公司也將日股從「減持」調升至「中性」。

雖然預期美股面臨壓力，貝萊德策略師仍看好中小企業股票表現，因為這些公司不太可能受到針對跨國大型公司的加稅與監管法規影響。

花旗集團 (Citigroup) 美股分析師 Tobias Levkovich 先前曾表示，隨著市場在風險與回報之間取得平衡，美國股市將回調 10% 的可能性非常大。

Levkovich 表示，花旗目前的謹慎態度反映在幾個因素，其中包括高昂的投資情緒、過高的估值水準和下滑的業績修正趨勢。不過，儘管美股可能出現 10% 至 20% 的修正回調，但該行並不認為將會出現超過 50% 的跌幅。