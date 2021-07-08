黑天鵝指數創新高實際上卻是反指標？美股多頭情緒正在增加

芝加哥選擇權交易所 (CBOE) 偏斜指數 (SKEW，又被市場稱為黑天鵝指數) 在 6 月下旬創歷史新高，已較 1990 年以來的平均高出逾 40% ，甚至比去年 3 月崩盤期間還高 20%，表面看來驚人，但實際意味著多頭情緒正在增加。

SKEW 指數主要衡量市場買入賣權 (看空市場) 的程度，數值愈高反映市場情緒愈緊張、愈可能出現閃崩。

儘管創新高的數字令人恐慌，但賓州華頓商學院財經教授 Jessica Wachter 表示，SKEW 指數實際也有看多的可能。

CBOE SKEW 指數走勢 (圖: FactSet)

主因在於 SKEW 指數在於觀察尾部風險，衡量極度空方的增減與市場主流多頭的差距。這意味著該指數上漲會被認為極度空方的人數增加，但是當看空情緒並未增加，而多頭情緒增強時， SKEW 指數也會上漲。

若將其他指標一併考慮，看多情緒增加的可能性可能更高，由諾貝爾經濟學家席勒 (Robert Shiller) 發明的崩潰信心指數 (Crash Confidence Index) 正表明，認為股市即將崩盤的美國投資人比例沒有顯著增加。

此外，短期股市投資人也越來越看多，統計散戶對推薦個股曝險部位的那斯達克投資資訊情緒指數 (HNNSI) 顯示，目前平均而言，看多情緒比 2000 年以來所有交易日高出 94%。

另一方面，若極度空頭不改看法，當主流情緒由多轉空時 SKEW 指數反而將會下降 (如去年 3 月)，因為多空差距正在變小。因此，當 SKEW 的下降反而不是表明對市場空頭擔憂減少，而是加劇。

Marketwatch 專欄作家 Mark Hulbert 表示， SKEW 近期創下歷史新高，可以肯定的是，投資人多空差距正在擴大，可能正代表著多頭情緒正在升高，而非空頭即將主導市場。