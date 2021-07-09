華為今年將展開逾20個AI運算中心建設

周五 (9 日) 於中國舉辦 2021 世界人工智能大會上，華為昇騰運算業務總裁許映童透露，目前華為將積極溝通全國重點省市級各政府，希望進一步加速推動人工智慧運算中心建設，今年將有逾 20 個人工智慧運算中心建設啟動。

許映童稱新一波的人工智慧運算中心基建風潮正在醞釀。目前華為正在全國多個地區進行人工智慧運算中心的簽署，希望今年內超過 20 個運算中心啟動建設。

武漢市招商工作局則宣布，由華為提供關鍵技術，武漢政府統籌推動的武漢人工智慧運算中心已正式開始營運。此外，由華為與成都高新區共同建設的成都人工智慧運算中心，也已正式開建。有關於大連等地的人工智慧運算中心建設合作，也將在本屆世界人工智能大會舉辦期間進一步透露。

(圖片: AFP)

許映童提到武漢人工智慧運算中心運作當天，運算力負荷便達到 90%，隨後迅速進入滿載狀態，目前預約使用已經需要等到半年以後。外界對於人工智慧運算需求的迫切程度超出了預期。

目前華為正在積極推動的人工智慧運算中心，主要是基於華為昇騰系列 AI 處理器，及建立於昇騰系列 AI 處理器的技術標準之上的板卡、伺服器、AI 運算框架 MindSpore 等硬體和軟體產品進行，運算中心建設採用一體式液冷技術，由華為提供技術。

昇騰 AI 運算產業生態已經認證超過 500 家合作夥伴，聯合推出 600 多個解決方案，發展超過 35 萬昇騰開發者。

