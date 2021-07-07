華為海思衝刺晶片自主 與中國封測設備商合作

華為旗下海思半導體為了打造國內晶片供應鏈，已與中國封測設備商勁拓 (JT Automation Equipment) 敲定協議，是華為首次對美國切斷晶片技術管道予以公開反擊。勁拓周二 (6 日) 股價應聲大漲 20%，漲停鎖死。

海思與勁拓簽訂為期五年、有法律約束力的了解備忘錄 (MOU)，勁拓在提交的文件中說：「華為旗下海思正加強推動國內晶片封裝和測試供應鏈。兩家公司希望擴大半導體封裝設備開發合作，以解決『勒住脖子』的問題，進而實現產業自給自足。」

上述文件內容所指的顯然是美國限制供貨華為。針對此報導，華為並未回應。

勁拓成立於 2004 年，自稱是消費電子、汽車、航太等領域電子產品的重要設備製造商，主要客戶包括中國家電製造商格力、海爾和電子代工廠偉創力。

美國商務部從 2019 年 5 月起，持續升高針對華為的出口限制，藉此切斷華為和子公司取得美國技術的管道，包括台積電、日月光都因為製成涉及美國技術，而被禁止出貨給華為。此舉也嚴重打擊華為核心的晶片開發業務和旗艦手機事業。

晶片生產工具和晶片設計軟體大多由美國企業包辦，如應用材料 (AMAT-US)、科林研發 (LRCX-US)、科磊 (KLA-US )、新思科技 (SNPS-US) 和 Cadence(CDNS-US)。

海思是中國最大晶片開發商，產品應用在智慧手機、筆記型電腦、伺服器、車輛和電視。海思也是全球最大監視器相機的晶片製造商，供貨對象包括被華府列入黑名單的海康衛視。

華為並未放棄經營數十年的半導體事業，短短兩年內投資超過 30 家中國晶片相關公司，今年前六個月還入股 10 家中國半導體商。華為也正在全球、尤其是歐洲大舉招募半導體、人工智慧和自駕領域的人才。