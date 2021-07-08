中國稀土報價看漲概念股狂飆 中釉可望受惠

中國持續推動稀土供給配額管理，加上新能源車復甦帶動稀土需求、報價同步看漲，相關概念股北方稀土、科恒股份今 (8) 日早盤聯袂大漲，法人看好，國內業者如中釉 (1809-TW) 也可望連帶受惠此波上漲效益。

中國稀土報價在第二季出現修正，主要受到汽車產量下滑、需求放緩，但隨著中國新能源車 5 月銷售 21 萬輛，年增近 1.6 倍，創下同期新高，市場看好將帶動稀土需求再度浮現。

中國媒體指出，未來在需求量大幅提高，但供給端受制配額管理下，未來稀土將保持供需吃緊，進一步帶動價格上揚，相關企業、概念股可望迎來漲價效益。

A 股稀土永磁板塊早盤集體大漲，科恒股份 20% 漲停、北方稀土 (600111-CN) 漲停、中國寶安、盛和資源 (600392-CN) 大漲，五礦溪土 (000831-CN)、廈門鎢業也同步走揚。

而以國內來看，法人指出，稀土概念股中除了中釉握有稀土料源外；康普 (4739-TW)、光洋科 (1785-TW) 則是回收精煉轉賣，也可望搭上這一波稀土漲價題材。

稀土泛指包含鑭、鈰、鐠、釹等 17 種化學元素的土壤，舉凡智慧手機、醫療器材、液晶螢幕顯示、光學鏡頭零件、電動車、航太軍工等都必須用到稀土。