華為簽訂汽車通訊專利許可協議 規模創新高

華為宣布已與福斯汽車集團的一個供應鏈達成專利授權合約，該協定包括華為 4G 標準必要專利 (SEP) 許可，涵蓋裝有無線連接功能的福斯汽車。

根據了解，該協定是目前為止華為在汽車領域達成的最大授權合約。華為預計目前簽署的所有汽車領域專利授權合約，逾 3000 萬輛汽車將取得其專利許可。

過去華為強調營運策略不會改變，不會成為汽車製造商，聚焦 ICT 技術，做智慧汽車零組件供應商，利用本身的科技為新能源提供智慧化，幫助車廠造出好汽車。

數據顯示，截至到今年 3 月，以「汽車、自駕、雷達、地圖」等做關鍵字，扣除和汽車無關，華為共有 357 條專利。當中，自動駕駛相關專利 137 件、雷達相關專利 60 件、電動汽車相關專利 96 件，充電相關專利 30 件。

國信證券認為，華為已累積三十年 ICT 領域的硬體技術，現階段華為汽車產業鏈涉及整車、零組件製造及軟體整合等相關領域。華為已具備各類車用感測器、控制器等電子零件設計和製造能力，未來可望打造「Bosch + NVIDIA + Android」合一的模式，同時帶動產業鏈上游硬、軟體廠蓬勃發展。

此外，華為於昨 (7) 日推出「全線一體化仿真平台」，該平台可擴展應用到汽車、航空航天等製造業場景，加速自動駕駛研發、航空航天模擬訓練，為汽車、航空航天等製造企業提供數據基礎設備，為各種新興技術應用提供基礎運算能力。