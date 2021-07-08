〈美股早盤〉疫情升溫添復甦疑慮 四大指數集體下挫 道瓊跌逾400點

對於疫情升溫打壓經濟復甦的擔憂，拖累主要指數集體下挫，道瓊指數周四開盤大跌 400 點。截稿前，道瓊工業指數跌逾 460 點或 1.3％，標普 500 指數跌 1.4％，那斯達克綜合指數跌 1.7％，費半跌 2.4%。

隨著美債價格持續上漲，10 年期美債殖利率連續 4 天下跌，周四截稿前報 1.293％。殖利率下滑除了反映通膨預期緩和，也反映市場對經濟持續復甦的擔憂。

約翰霍普金斯大學數據顯示，全球新冠病毒累計死亡人數已達到 400 萬人，OECD 秘書長 Mathias Cormann 表示，就經濟持續復甦來說，新一波疫情依然是最大的下行風險之一。鑑於國內疫情再度升溫，日本今 (8 日)4 度對東京發布緊急事態宣言。

近期美國經濟數據喜憂參半，周三公布的 5 月職位空缺雖創歷史新高，缺工問題仍繼續干擾產業復甦，周四盤前公布的上周初領失業金人數則意外回升至 37.3 萬人，高於市場預期。

對疫情阻礙經濟復甦的擔憂情緒加劇，美國銀行 (BAC-US)、摩根大通 (JPM-US)、美國銀行 (BAC-US) 等銀行股周四承壓，郵輪和航空股同樣表現掙扎。

臉書 (FB-US)、蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜(AMZN-US) 及微軟 (MSFT-US) 等大型科技股普跌，晶片股如美光 (MU-US)、Nvidia(NVDA-US)、高通(QCOM-US) 和英特爾 (INTC-US) 也全數走低，台積電 ADR(TSM-US) 也跌近 2%。

截至台北時間周四 (8 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 461.83 點或 - 1.33%，暫報 34219.96 點

那斯達克綜合指數下跌 242.58 點或 - 1.65%，暫報 14422.48 點

標普 500 指數下跌 62.72 點或 - 1.44%，暫報 4295.41 點

費半下跌 77.64 點或 - 2.38%，暫報 3184.09 點

台積電 ADR 下跌 1.52% 至每股 116.45 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.296%

紐約輕原油下跌 0.37% 至每桶 71.93 美元

布蘭特原油下跌 0.18% 至每桶 73.30 美元

黃金上漲 0.68% 至每盎司 1814.30 美元

美元指數下跌 0.32% 至 92.345 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Alphabet(GOOGL-US) 早盤下跌 1.39％，至 2492.74 美元。

美國 37 州檢察長宣布對 Google 提出訴訟，指控其應用程式商店 Play Store 利用反競爭策略，打擊其他安卓應用商店，並透過不公平手段，向第三方 App 開發商抽成 30%，已違反反壟斷法。

AMC 娛樂 (AMC-US) 早盤下跌 10.63％，至 40.27 美元；GameStop(GME-US) 下跌 4.01％，至 183 美元。

經濟復甦疑慮引發的拋售潮，也使投資人紛紛逃離 AMC 和 GameStop 等迷因股。

滴滴 (DADA-US) 早盤下跌 7.22％，至 11.05 美元；阿里巴巴 (BABA-US) 下跌 3.41％，至 200.90 美元。

中國國家市場監督管理總局宣布，依法對互聯網領域 22 起違法實施經營者集中案件開罰，阿里巴巴、騰訊、滴滴在內五大電商平台分別遭處以人民幣 50 萬元罰款。

今日關鍵經濟數據：

美國上周 (7/3) 初領失業金報 37.3 萬人，預期 35 萬人，前值自 36.4 萬人上調至 37.1 萬人

美國上周 (6/26) 續領失業金報 333.9 萬人，預期 335 萬人，前值自 346.9 萬人下調至 348.4 萬人

美國上周初領失業金回升至 37.3 萬人 (圖：Zerohedge)

台北時間 23:00 將公布上周 EIA 原油庫存增減數，前值 - 671.8 萬桶

華爾街分析：

凱投宏觀 (Capital Economics) 經濟學家 Oliver Allen 表示，該公司不預期通膨再膨脹 (reflation) 和類股輪動交易及重返先前榮景，原物料和能源股可能隨著大宗商品價格下跌而承壓，風險偏好情緒與經濟增長預期上揚對類股輪動的驅動力可能已經結束。

Brooks Macdonald 首席投資長 Edward Park 表示，人們多少意識到，經濟並不像 6 月中旬時樂觀，Delta 或是下一個變種病毒，將一再為市場帶來風險。

瑞穗證券 (Mizuho Securities) 美國首席經濟學家 Steven Ricchiuto 指出，6 月會議紀要並未暗示政策將出現轉變，與市場預期相反，央行委員會立場似乎較為鴿派。