蘋果股價創新高 華爾街估下半年會更強

蘋果 (AAPL-US) 股價周三（7 日）打破 1 月紀錄改寫歷史新高，並以連漲 7 日寫下三個月來最長連漲走勢。部分華爾街人士預估，隨著 iPhone 銷量有望攀升，未來 6 個月內蘋果股價將出現更強勁的反彈。

蘋果周三上漲 1.8% 至每股 144.57 美元，已連 7 日上漲，是自 4 月以來持續最久的連續上漲時間，也將該公司市值推高至 2.4 兆美元，不過其股價仍略低於今年 1 月創下的每股 145.09 美元盤中紀錄。

Matrix Asset Advisors 投資長 David Katz 說：「過去一個月內蘋果的確回神了，短期內該公司業務前景相當好。」

蘋果股價今年迄今已上漲約 9%，漲幅落後其他大型科技公司的兩位數漲幅，原因是投資人在等待更多有關蘋果成長潛力的消息，而同業已紛紛展現出強勁的業務發展。標普 500 指數今年迄今上漲 16%，蘋果在該指數的權重占 6.2%，是漲幅貢獻最大的成分股。

今年上半年蘋果股價落後科技股與大盤時，摩根大通建議投資人買入蘋果股票，分析師 Samik Chatterjee 在周二的報告中表示：「再次買入的時候到了。」他補充說，由於 iPhone 12 系列銷量前景強勁，以及看好下一代 iPhone 銷售，預計蘋果股價將在下半年反彈。

今年初資金從成長股轉進價值股，或多或少抑制蘋果股價，但 FAANMG 仍出現強勁的漲勢。

微軟 (MSFT-US) 股價今年迄今上漲 26%，最近還加入蘋果行列，成為美國僅有兩家市值超過 2 兆美元的上市公司。此外，亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 14%，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 上漲 44%，臉書 (FB-US) 上漲 28%，那斯達克 100 指數也上漲 15%。

Phoenix Financial 的市場分析師 Wayne Kaufman 表示，今年上半年市場稍有喘息，因為市場轉向一些之前被淘汰但仍具吸引力的價值型股票，他說：「一些資金從蘋果轉進能源股，但我認為這種類股輪動基本上已經結束了。」

蘋果預計將在本月稍晚公布會計年度第三季財報。

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