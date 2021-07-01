〈房產〉本土疫情翻轉房市看法 看跌Q3房價者人數快速增加

依永慶房屋 2021 第三季網路會員調查顯示，全台認為房價看跌的比例，由上季的 10% 大增 20 個百分點至 30%，看漲比例則大減 17 個百分點至 42%，這與信義房屋 (9940-TW) 調查看跌房價比例為 47%，較前季增加 11 個百分點方向一致，顯示消費者對於房價的看法開始已出現轉變，

永慶房屋業管部協理陳賜傑分析，本次調查時間正是從本土疫情剛爆發便開始調查，可以完整反應出疫情對於消費者對房市看法的影響，調查結果顯示，因疫情捲土重來以及全國三級警戒，各地同步加嚴、擴大防疫限制，政府機關、企業實施分流上班模式，減少人流與接觸，房市交易量也瞬間驟減，讓消費者對房價出現下跌的預期。

如以全台七都來觀察，受訪者看跌比例均大幅增加，其中台北、新竹看跌比例增加幅度超過 25% 最多，而台北消費者對於房價的看法更出現翻轉，看跌占比 36%，看漲 30%，看跌比例已超越看漲，陳賜傑補充，由於這次本土案例激增，雙北市是重災區，且台北位處政經中心，通常在市場出現變化時，也是最快反應的都會區，加上房價仍屬高檔，在這波疫情衝擊下，消費者房價看法出現翻轉，看跌比例超越看漲。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，5 月中旬本土疫情爆發，全國升級三級警戒，減少人流接觸，取消餐飲業內用全部改外帶或外送，為落實防疫全民宅在家，餐飲、零售首當其衝，連帶衝擊各產業營運，無薪假人數創今年新高，若疫情未能成功控制，三級警戒持續，各行各業營運衝擊將全面擴大。在三級警戒下，減少群聚、降低人流，房市也深受衝擊，民眾看屋行程被迫暫緩，房市交易量驟減，疫情是否能早日受到穩定控制，是決定下半年房市交易量的關鍵。

葉凌棋說，實價登錄 2.0 、房地合一 2.0 今臻上路，短期投機退出市場，房市交易回歸供需基本面，難有激情表現，加上疫情的衝擊下，預估 2021 第三季房市呈現「價穩量縮」格局。疫情三級警戒解除時間將左右今年第三季房市交易量，預估第三季交易量在 5.7-6.5 萬棟之間，與去年淡季仍旺的第三季 9 萬 1633 棟相比，預估減少 29-37% 之間，若合計今年前三季交易量則約落在 22.1-23.2 萬棟之間，較去年同期持平或減少 5% 左右。