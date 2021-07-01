〈房產〉台南6月房屋買賣移轉棟數創15年新高 仁德區最火熱

全台各都會區地政局陸續公告買賣移轉，以台南、高雄兩都來看，今年 6 月買賣移轉棟數跟去年同期相比都大幅成長，台南市以年增 70%、月增 29.6%，3263 棟的移轉量，創下近 15 年來新高，高雄則較上月稍微減少，月減 6.55%，但較去年同期相比，尚有 42.7% 的年增率，疫情下再度交出好成績。

東森房屋研究中心副理謝欣亞指出，台灣疫情大爆發後，即壟罩在三級警戒陰影下，但警戒是從 5 月中開始，買賣移轉統計有部份為上月遞延的數據 ，還有部分是警戒之前已賞屋完成待決定的案件，因此在 6 月移轉上，高雄僅有些微受影響，實際是否受疫情影響劇烈，還是要看 7、8 月的交易量而定。

台南 6 月買賣移轉棟數創下近 15 年新高，依數據顯示，仁德區以 735 棟的移轉數奪下台南交易王的寶座，永康區跟安平區則各以年增 73% 與 98% 居次，謝欣亞表示，去年仁德區同期的移轉棟數僅為 62 棟，今年是以火箭式的大幅成長，除了有大型建案交屋潮加持，另外像宗大建設、京城建設 (2524-TW) 等大型建商，也相繼大舉購入中山高仁德交流道附近的土地，規劃興建廠辦與科技園區。

東森房屋永康奇美加盟店店東卓豐章分析指出，仁德區的新建案持續在推出，除了本身就擁有一定的就業人口外，同時是地理位置最佳的台南市蛋白區，除交通的便利性外，生活機能也相當強，且仁德目前的房價較為親民，以新透天來看，一坪約是 20 萬元即可入手，對比蛋黃區的一坪 30 萬元，非常具競爭力，未來園區建設完成，開發陸續到位後，將會吸引更多就業人口移入，仁德房市的未來相當可期。