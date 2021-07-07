內政部拍板通過 徵收桃園航空城其他搬遷區地上物

航空城機場園區及附近地區第一期的其他搬遷區地上改良物徵收案，內政部土地徵收審議小組今 (7) 日拍板通過，將請民航局與桃市府加強與被徵收的所有權人說明與協議，落實先建後遷等安置搬遷措施，如有需求，所有權人仍可繼續居住至 2024 年 10 月再行搬遷。

內政部說明，桃園航空城機場園區及附近地區第一期區段徵收案，是配合桃園機場第三跑道新建及航空城整體開發辦理，區內土地已於去年 6 月核准徵收，共有 95% 的土地所有權人選擇領回抵價地。

至於地上改良物部分，由於區內面積廣大，地上物種類複雜，為避免查估疏漏，並配合檢討提高補償標準及完備安置搬遷措施，因此與土地分別辦理徵收。全區地上物並分優先搬遷區與其他搬遷區 2 區申請徵收，其中提供安置及重大工程使用的優先搬遷區地上改良物，已在 5 月核准徵收。

內政部今天審查其他搬遷區的地上改良物徵收案，主要因民航局及桃市府於先前辦理公聽會及 184 場協議價購會議時，有 5 成以上民眾表示，希望能儘早搬遷，以比照優先搬遷區享有優先搬遷獎勵金及房屋補助等優惠措施，因此向內政部申請徵收。

內政部表示，本次會議審議的其他搬遷區內現況多作農業使用，目前已有 75% 地上物達成價購的協議。為尊重多數所有權人提早搬遷訴求，兼顧區內補償標準公平一致性，配合搬遷後工程規劃需要，因此，就未能達成協議的地上物審議通過准予徵收。

至於本次徵收的建築改良物，內政部指出，若所有權人在徵收後還有居住需求，仍可繼續住到提供安置住宅或街廓後，在 2024 年 10 月前再行搬遷。

