回擊！川普要告推特Google臉書CEO

週三 (7 日) 美國前總統川普發表聲明，他正打算將三大科技巨頭與其執行長告上法院。

今年年初敗選的美國前總統川普因推文引起支持者失控闖入國會大廈，爆發流血衝突，隨後，推特、臉書和 YouTube 等在內的眾多社群媒體宣布暫時性或永久凍結川普帳號。

被社群媒體巨頭噤聲後，川普揚言採取法律行動，時隔多月，川普終於正式做出行動。

向來以推特治國聞名的川普週三發表聲明稱，他正打算提告推特、Google、臉書，以及推特執行長、臉書執行長和 Google 執行長。

同行的還有美國第一政策研究所 (America First Policy Institute) 的兩位領導人。

美國第一政策研究所已向佛羅里達州聯邦法院提告，指控推特、Google、臉書，以及推特執行長杜錫 (Jack Dorsey)、Google 執行長皮查伊 (Sundar Pichai)、臉書執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 封禁川普帳號，違反了美國憲法第一修正案。

美國憲法第一修正案保護宗教信仰自由以及言論自由的權利，並保證該權利避免政府的干預。言論自由包括發表言論的自由、出版的自由，結社的自由，向政府請願的權利。美國最高法院享有關於以上權利保護限度的解釋權。

截稿前，推特發言人拒絕發表評論，臉書和 Google 未立即回應置評請求。

美股週三盤中時段 (台北週四凌晨 18 分許) ，推特 (TWTR-US) 短線震盪走低，跌近 0.8%，暫報每股 69.68 美元。

臉書 (FB-US) 紅翻黑 0.014% 暫報每股 352.73 美元。Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 小漲 0.38%，暫報每股 2,533.18 美元。