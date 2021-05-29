與川普大不同！拜登6兆美元預算案出爐

週五 (28 日) 美國總統拜登公布了 2022 財年 (10 月 1 日起) 預算案，規模達 6 兆美元，創下二戰後新高，這是拜登上任以來首份年度預算案。

拜登預算案中囊括基建與稅改兩大內容的《美國家庭計劃》，以及涵蓋增加支出、稅收抵免及加稅的《美國就業計劃》，但這兩項計畫都尚未沒有於美國國會通過。

相較與前總統川普，拜登預算案的優先事項有所不同 (圖片：AFP)

相較與前總統川普，拜登預算案的優先事項有所不同，拜登提高了對基礎設施、教育和應對氣候變化方面的支出，例如教育部預算將較上年度調增 41%、衛生及公共服務部預算上調 23% 和環保局增加 22%。拜登還編列 24 億美元給郵政服務局打造電動汽車車隊。

拜登已推翻川普任內實施的數項強硬移民政策，在拜登首份年度預算案中，拜登將執行川普激進移民政策的國土安全部預算減少十分之一，另一個國防預算僅較上年度增加 2%。

拜登的預算包括對稅法多種變更，最主要的是企業稅率從 21% 提高到 28%，以及加強 IRS 執法力度嚴查逃稅，並對富有的納稅人調高資本利得稅等。

與歷任美國總統的預算一樣，拜登政府對失業率和 GDP 增長的樂觀預測來消弭昂貴的支出計劃。

該預算案預計失業率將在今年年底前降至 4.7%，2022 年降至 4.1%，2023 年降至 3.8%，預計在接下來的 7 年內將維持在 3.8%。

該預算案要求 2022 財政年度赤字佔 GDP 比重達 7.8%，在未來 10 年內通膨率每年將不超過 2.3%，反映了白宮認為某些經濟學家誇大對通膨失控的擔憂。

週四葉倫出席國會眾議院聽證會時為拜登龐大的預算案護航，她稱，白宮短暫地提高開支的策略，長遠來看將有助於美國財政赤字減少，在稅收可望上升的情境之下，調高預算案實屬負責任的財政規劃。