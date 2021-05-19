紐約州對川普集團展開刑事調查 聚焦節稅操作

紐約州檢察長發言人周二 (18 日) 表示，對川普集團的稅務調查不再限於民事性質，已經轉移到刑事領域。

紐約州檢查長 Letitia James 正和曼哈頓地區的檢察長 Cyrus Vance Jr 合作，對川普和川普集團進行刑事調查。曼哈頓即將完成對川普和川普集團的稅務調查。

紐約州檢察長原本的民事調查，主要聚焦川普集團是否為了節稅而操縱一些房地產的申報價值，以及是否以優惠條件獲得貸款和保險。而曼哈頓檢察長也正在對同樣的指控進行刑事調查。

川普先前表示，上述調查是兩位民主黨檢察長的「獵巫行為」。

紐約州掌握的房地產資料，包括 212 公畝的七泉莊園 (Seven Springs Estate)。川普集團 2015 年藉由捐贈七泉莊園部分保育地役權，得以節稅逾 2100 萬美元。

金融時報曾在 2019 年報導，川普在 1996 年以 750 萬美元買下七泉莊園，到 2012 年價值超過 2.9 億美元。富比士 2014 年的報導則指出，七泉莊園價值不到 1950 萬美元，評估標準包括近年銷售情況、當地房地產經紀人的估價等。

其他被調查的房地產資產還包括坐落在華爾街 40 號的川普大樓，以及芝加哥川普國際大廈飯店 (Trump International Hotel and Tower Chicago)，和洛杉磯川普國家高爾夫俱樂部 (Trump National Golf Club Los Angeles)。