中國出拳華爾街嘆息 中概股昏黑一片

滴滴、 阿里巴巴和騰訊接受北京政府突襲審查，中國日益高漲的監管壓力襲來，這恐將威脅到投資者青睞的 2.1 兆美元中概股 ADR 市場。

中國國務院週二發布聲明，中國正考慮修訂針對科技股為主的中企海外上市規則，同時將加強對跨境數據流動和安全的限制，

華爾街分析師表示，中國監管壓力不僅可能威脅到正在籌備中的 IPO，還可能顛覆廣受歡迎的中概股 ADR 市場。

週三 (30 日) 滴滴 (DIDI-US) 暴跌 5.40% 至每股 11.91 美元，跌破發行價，中概股連帶骨牌式下跌。

電動汽車蔚來 (NIO-US) 暴跌 8.45%、拚多多 (PDD-US) 下跌 2.48%、百度 (BIDU-US) 下跌 2.27%、阿里巴巴 (BABA-US) 下跌 1.70%。Invesco 金龍中國組合 ETF (PGJ) 下跌 3.29%，報 54.74 美元。

美中經濟暨安全檢討委員會 (USCC) 數據顯示，目前至少有 248 家中國公司在美國三大交易所上市，總市值達 2.1 兆美元。隨著中國監管壓力加大，Invesco 金龍中國組合 ETF 目前市值較 2 月份高點下跌了三分之一

BCA Research 首席全球策略師 Peter Berezin 認為，在北京當局和華府之間的緊張局勢升溫之際，美國投資者將不得不權衡，持有中概股 ADR 的風險，而所有全球投資者都必須在中國龐大的潛在市場的吸引力與中國可能會突然改變企業前景的可能性之間取得平衡。

Investing 高級分析師 Samuel Indyk 表示，對於滴滴來說，情況很慘，但對於準備在美國上市的中企來說，情況可能更糟糕。

Samuel Indyk 預測：「隨著在美國投資中國科技的風險增加，中企籌資能力隨之下滑，這使其未來在美國 IPO 吸引力降低。 」

Evercore ISI 中國研究團隊負責人 Donald Straszheim 表示，由於中國政府打擊，美國的新股上市數量可能會減少，速度可能會放緩。

Evercore ISI 中國研究團隊負責人 Donald Straszheim 研判，北京政府並不是在試圖阻止所有在美上市的中國企業，而是試圖增加一層保護措施，以防止企業遵守外國法規。

Renaissance Capital 數據顯示，2020 年有 30 家中國企業赴美國 IPO，籌資規模為 2014 年以來最高。紐約證券交易所數據顯示，截至 4 月底，約有 60 家中國企業仍在計劃今年赴美上市。