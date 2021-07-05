滴滴App下架衝擊港股 騰訊大跌4.3% 科技股遇動盪

「中國網絡信息辦公室」上周五 (2 日) 晚間公告，對「滴滴出行 (DIDI-US)」實施網路安全審查，隨後其 App 於 4 日下架。這一消息造成港股動盪，許多科技股均遭到波及。

擁有滴滴股份的騰訊 (0700-HK) 盤中大跌 4.3%，報 550 港元，股價創年內新低。第一大股東軟銀 (9984-JP) 在日股跌逾 5%，根據文件顯示，軟銀的願景基金持有 20.2% 的股份。

此一消息引發中國加強科技股監管的聯想，影響所及，香港科技股普遍承壓，恒生科技指數跌幅高達 2.4%，至 5 月 17 日以來的最低。其中，5 月份被中國反壟斷監管機構責令整改的美團 (3690-HK)，跌幅 5.9%。

Bloomberg Intelligence 分析師 Matthew Kanterman 表示，目前中國科技巨頭面臨監管壓力，這可能會繼續對大型互聯網平台的行業估值構成壓力。

中國網信辦在公告中，要求滴滴出行嚴格按照法律要求及國家有關標準，認真整改存在的問題，切實保障廣大用户個人訊息安全。

滴滴出行隨後回應，已於 7 月 3 日暫停新用户註冊，滴滴出行 App 將嚴格按照有關部門的要求下架整改。已下載滴滴 App 的用户可正常使用，乘客的出行和司機師傅的接單不受影響。

滴滴於 6 月 30 日在美國掛牌上市，發行價 14 美元，發行 3.17 億股 ADS。以發行價計算，滴滴 IPO 的估值超過 670 億美元。