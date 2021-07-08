面板研調DSCC：蘋果將於2023年推出首款搭載OLED的iPad

面板供應鏈研調 DSCC 周三 (7 日) 公布最新 OLED 出貨量報告，預期蘋果將在 2023 年發布首款 OLED iPad，屆時將以 10.9 吋 AMOLED ‌iPad‌ 亮相。

DSCC 預估，2021 年整個 OLED 面板市場的營收將較先前提高 9% 至 425 億美元，主因是驅動 IC 短缺，且隨著 OLED 筆記型電腦銷量的增加，三星將 OLED 筆電面板目標產量提高到 500 萬台以上。

此外，DSCC 在報告中表示，蘋果預計將於 2023 年進入 OLED 平板市場，屆時將推動 2024 年平板市場總營收成長至超過 10 億美元。

有關蘋果 iPad‌ 將搭載 OLED 的傳言甚囂塵上，多數報導幾乎表明正在開發中。

目前蘋果產品使用 OLED 面板僅限於 iPhone 系列、Apple Watch 和 MacBook Pro 的 Touch Bar，但該公司仍致力於將 OLED 導入 Mac 和 iPad 產品線。

相較於 DSCC 的預估，南韓媒體 The Elec 表示，蘋果 OLED iPad 將在 2022 年發布‌，而天風證券蘋果分析師郭明錤則曾在 3 月表示，蘋果有望從明年開始使用 OLED，其他如電子時報 (DigiTimes)、南韓的 ETNews 也都曾報導類似傳言。

郭明錤表示，蘋果的第一款 OLED ‌iPad‌ 將是 ‌iPad Air 而非 iPad Pro，iPad Pro 產品線將繼續使用 mini LED 技術。

由於 OLED 技術成本高，因此蘋果現階段僅使用於 較小設備上，若未來 iPad‌ 能採用 OLED ，將帶來更高的亮度、對比度，以及更寬的視角。

此外，DSCC 的報告還暗示，蘋果未來將取消 Touch Bar ，這與 MacBook Pro 的傳言是一致的。市場預期 2021 年推出的新款 MacBook Pro 將取消 OLED Touch Bar，取而代之的是標準功能鍵。