供需失衡+低利環境 催出美國超狂房價漲勢

疫情正在重塑美國房市，房價以經濟大衰退以來最快的速度上漲，今年 5 月成屋中值突破 35 美元創下新高價，業界人士直呼，近 50 年來從未見這樣的漲勢。

房價暴漲讓搶房大戰在美國各地上演，甚至過往少人問津的小城鎮也成為投資人的目標。美國知名房地產專家、前房利首席主任 Edward Pinto 指出，美國高端房地產的價格較去年 5 月增長了 25%，意味著高收入者正在遷移，選擇賣掉都市高房價的住宅，搬到房價更低的地方生活。

搶房大戰歸因於美國經濟正在快速復甦，從美國聯準會的大印鈔到經濟刺激政策，創造了源源不絕的資金，助燃了房市熱度。

《財經》雜誌報導，低房貸利率刺激了強勁的需求，加上居家辦公打破了工作地點的束縛，人們得以更靈活地選擇居住地，家庭工作空間則變得更加重要；另一方面，疫情所需的社交距離，推升了對單戶住宅的需求。

但自從全球金融危機房市崩盤後，過去十年來美國新建住宅低迷，導致供應不足。過去一年，因受疫情衝擊，建築材料和勞動力成本持續走高，美國建築商不得不放緩了建設房屋的步伐。目前，建築商的情緒仍未見好轉，美國 6 月住房開發商信心指數意外降至 10 個月來最低水平。

這波房市火熱令人聯想到次貸危機前的房市繁榮期，擔心新一波房市泡沫正在醞釀。但多數家認為，現在的情況與 15 年前不可，不只資產信用狀況有天壤之別，當前推動房價的主因是供需基本面問題，因此房價未來還將繼續上漲，只是幅度會有所放緩。