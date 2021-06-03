全球房價升幅創15年高 引發泡沫疑慮

根據周三 (2 日) 發布的一份報告，全球疫情期間住房需求的繁榮，已經將房價增長推升至近 15 年來最高。

Knight Frank 的全球房價指數報告顯示，截至 3 月的 12 個月，全球平均房價上漲 7.3%，為 2006 年第 4 季以來最快增速。

共有 13 個國家，多數是已開發國家，房價的年成長率高達兩位數。包括紐西蘭 (22%)、美國 (13%)、瑞典 (13%)、奧地利 (12%)、加拿大 (10.8%) 和英國 (10.2%)。

13 個國家 / 地區漲幅達兩位數 (圖表取自 knightfrank)

土耳其房價年增 32%，連續第 5 季度位居榜首。不過扣除通貨膨脹因素，土耳其的實際房價上漲約 16%。

疫情期間各地推出大規模財政和貨幣刺激措施提振經濟，但同時間，也助長了全球房地產熱潮，這加劇了對泡沫的擔憂。紐西蘭、中國等地採取打房政策，試圖遏制漲勢。

在亞洲，新加坡房價漲幅最大，為 6.1%，其次是南韓的 5.8% 及日本的 5.7%。全球房價最高的市場香港漲幅為 2.1%。這一指數以 56 個國家及地區的平均價格為基準。

Knight Frank 國際住宅研究主管 Kate Everett-Allen 表示，全球房價上漲的一個促成因素，是疫情之後對住房需求的大規模重新評估，無論買家是尋求家庭辦公室、花園，還是只是為了更開闊的空間。

她補充說，在封鎖期間，對房屋的需求增加，房主考慮了他們想要住在哪裡，以及如何居住，這促使許多人搬遷或購買第二套房屋。