新加坡：目標10月初為75%人口注射疫苗 以逐步開放邊境

新加坡貿工部長顏金勇周二 (6 日) 表示，新加坡的目標是在 10 月初之前，為 75% 人口注射新冠疫苗、並在 8 月 9 日（即新加坡國慶日）前，至少為三分二人口注射疫苗，讓政府能夠逐步開放邊境，容許更多商務及觀光旅客到訪。

顏金勇指出，新冠肺炎很可能在未來繼續流行，病毒也會一直變異，接種疫苗非常重要。

科學出版物 Our World In Data 數據顯示，截至 7 月 3 日，新加坡 560 萬人口中，有近 37% 已完全接種疫苗。與鄰近的馬來西亞及印尼，分別僅得近 8% 人口及 5% 人口接種疫苗，新加坡在比例上遙遙領先。

顏金勇指出，疫苗有助於在一定程度上限制傳播，並降低疾病的嚴重程度。這可確保新加坡的醫院和醫療設施不會不堪重負，繼續與新冠肺炎共存。

他強調，疫苗接種率將是放寬邊境限制，以允許非居民旅客進入新加坡的重要標誌。

新加坡先前已與澳洲及香港，商談旅行氣泡 (travel bubble)，但由於疫情未平息，至今未能實施。顏金勇表示，當局決定避免使用「氣泡」字眼，因為它往往會破裂，但會與合作夥伴努力，為潛在的旅行走廊 ((travel corridors) 做好準備。

香港政府指出，將評估新加坡的新冠應對新策略，以及它是否會對制定的安排產生任何影響，「雙方的疫情形勢都非常穩定，因此我們將密切合作。」