〈台股盤前要聞〉偉詮電車用布局報捷、信昌電Q3展望樂觀 今日必看財經新聞

關注盤前要聞重點，偉詮電車用布局三箭齊發，今年推出的車用智慧鏡頭晶片，首度獲車廠採用，目前已開始出貨；信昌電董事長焦佑衡指出，第三季需求持穩，沒有利空消息，5G 基站訂單更較去年大增 2-3 倍。以下是今 (7) 日必看重要財經新聞。

偉詮電車用布局報捷 智慧鏡頭晶片首獲車廠導入

IC 設計廠偉詮電 (2436-TW) 近年深耕車用市場，不僅受惠 USB PD 在汽車滲透率大幅提升，今年推出的車用智慧鏡頭晶片也首度獲車廠採用，目前已開始出貨，加上既有環車影像 (AVM) 處理器，車用布局三箭齊發，搶搭電動車商機。閱讀全文...

信昌電焦佑衡：需求持穩沒有利空 5G 基站訂單大增 2-3 倍

信昌電 (6173-TW) 董事長焦佑衡昨 (6) 日表示，第三季接單持續穩健，沒有不好的消息，其中以 5G 基地台需求最暢旺，跟去年同期相比，成長 2-3 倍。閱讀全文...

鴻海結盟三地集團 鴻華先進 E BUS 獲高雄客運率先導入

鴻海 (2317-TW) 昨 (6) 日宣布，旗下鴻華先進與三地集團旗下北基國際 (8927-TW)、高雄客運簽署合作備忘錄 (MOU)，雙方將以鴻華先進研發的 MIH 商用車平台為基礎，打造首款電動巴士「E BUS」，預計明年起正式導入三地集團旗下高雄客運。閱讀全文...

鴻海股東會延至 7/23 聚焦四大議題

鴻海昨 (6) 日公告，預計 7 月 23 日召開股東會，鴻海表示，疫情期間，為避免人潮眾多造成群聚風險，呼籲股東多加利用官網線上直播觀看。閱讀全文...

我國 5 月失業率衝上 7 年半新高 工時未達 35 小時者暴增 60 萬人

受疫情衝擊，主計總處昨 (5) 日公布 5 月失業率衝上 4.11%，月增 0.47 個百分點、年增 0.04 個百分點，並創 2013 年 12 月以來新高，失業人數較上月大增 5.4 萬人，同時，就業人數大減超過 12 萬人，而因經濟因素而致工時未達 35 小時者暴增至 79.2 萬人，較 4 月增加 60.3 萬人。閱讀全文...

群聯與晶圓代工廠簽意向書 確保產能支援

群聯 (8299-TW) 昨 (6) 日公告，董事會決議與國內半導體大廠簽訂意向書，有助公司取得營運所需產能支援，但合作案具體條件仍待雙方討論，並簽訂最終正式契約。閱讀全文...

調查：南韓半導體兩大巨頭 上季 DRAM 營收增加逾 17%

最新統計數據顯示，南韓兩大半導體製造商三星電子 (005930-KR) 和 SK 海力士 (000660-KR) 的 2021 年 Q2 期間的記憶體相關營收，出現了 2 位數的年增率。閱讀全文...

聯詠 6 月、Q2、上半年營收全寫新高 上半年衝破 600 億元大關

驅動 IC 大廠聯詠 (3034-TW) 昨 (6) 日公布 6 月營收 115.8 億元，月增 1.15%，年增 97.81%，第二季營收 341.11 億元，季增 29.37%，年增 83.29%，累計上半年營收 604.78 億元，年增 70.35%；受惠驅動 IC 價格連番漲，聯詠 6 月、第二季、上半年營收全寫新高。閱讀全文...