偉詮電車用布局報捷 智慧鏡頭晶片首獲車廠導入

IC 設計廠偉詮電 (2436-TW) 近年深耕車用市場，不僅受惠 USB PD 在汽車滲透率大幅提升，今年推出的車用智慧鏡頭晶片也首度獲車廠採用，目前已開始出貨，加上既有環車影像 (AVM) 處理器，車用布局三箭齊發，搶搭電動車商機。

車用布局已成台 IC 設計廠顯學，包含聯發科、瑞昱、凌陽、新唐等各廠都積極搶進，偉詮電 2014 年起推出首顆車用環車影像 (AVM) 晶片，並因應先進駕駛輔助系統 (ADAS) 發展，推出一系列晶片，包括盲點偵測 (BSD)、車道偏移警示 (LDW)、移動物偵測 (MOD) 等。

近年汽車 OEM 廠看好車用鏡頭不僅可滿足 ADAS 配備，成本又較光達 (LiDAR) 親民，紛紛大力採用，加速車用鏡頭發展，偉詮電為滿足客戶一站式需求，今年起首度推廣車用智慧鏡頭處理晶片，搭配自家 AI 技術與演算法，提供客戶影像偵測與辨識功能。

偉詮電表示，汽車藉由 AVM 與智慧鏡頭晶片，將具有 360 度環車俯視功能、道路偏移警示等功能，目前皆已通過車用客戶認證，並供貨給中國、台灣兩地模組廠，正式切入汽車前裝，今年上半年已開始小量，下半年出貨將顯著優於上半年。

此外，近兩年 Type C 在手機滲透率快速成長，車廠為因應消費者手機與汽車相連習慣，加上 5G 時代到來，快充已成短程民眾必備配備，車廠因此更加速導入 Type C 接口，採用 USB PD 傳輸接口意願快速提升。

偉詮電目前為全球 USB PD 主要供應商之一，2019 年推出首款車規 USB PD 控制晶片，並搭配穩壓器、MCU 等，直接搭載在車座充電孔、車用娛樂系統等，獲車廠、模組廠採用，同時可支援後裝市場如車充等，成為繼筆電、遊戲機及手機後的新成長動能。

研調機構看好，2019-2022 年車廠將逐步導入 Type C 規格，預計至 2025 年，車用電子的 Type C 市場規模將突破 1 億美元，也有助偉詮電未來幾年營運柴火。

偉詮電 6 月營收 3.33 億元，月增 11.44%，年增 53.14%，第二季營收 9.03 億元，季增 19.92%，年增 35.38%，累計上半年營收 16.56 億元，年增 45.04%；受惠 USB PD 出貨暢旺，單月、單季、上半年營收全寫新高。