鴻海結盟三地集團 鴻華先進E BUS獲高雄客運率先導入

鴻海 (2317-TW) 今 (6) 日宣布，旗下鴻華先進與三地集團旗下北基國際 (8927-TW)、高雄客運簽署合作備忘錄 (MOU)，雙方將以鴻華先進研發的 MIH 商用車平台為基礎，打造首款電動巴士「E BUS」，預計明年起正式導入三地集團旗下高雄客運。

鴻海暨鴻華先進董事長劉揚偉表示，E BUS 憑藉著不斷地優化改善去契合未來電動車市場的需求，與三地集團攜手證明 MIH 電動車生態系正逐漸壯大，結合三地集團的電動車充電設施與客運經營，攜手從電動巴士出發，逐步為台灣打造更完整、堅實的電動車產業。

按合作備忘錄，雙方將以三地集團既有客運系統為基礎，採階段性合作規劃，導入電動巴士，前期以試運行方式服務乘客，貼近乘客與客運業者需求，提升客運運營車隊品質。

此外，鴻華先進科技車輛設計能力，也可延伸至中、小型電動巴士，未來在進軍其他車用需求市場方面，為雙方帶來更多合作機會。

除了 E BUS 外，鴻海也將結合三地集團客運系統、充電設施佈局優勢，協助業者在客運未來經營上，達到節能減碳營運效益，共同推廣國產化電動巴士與充電設施，攜手打造綠色交通的新能源世代。

而三地集團旗下除了高雄客運外，還有嘉義客運、台南府城客運、以及台東普悠瑪客運，約六百多輛車子，都已規劃逐步更換為電動巴士，也都是鴻華先進的潛在機會。