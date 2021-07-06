材料-KY Q2營收6.75億元創新高 估全年雙位數成長

材料 - KY(4763-) 今 (6) 日公布 6 月營收，以 2.32 億元改寫歷史次高，月增 5.46%，年增 10.29%，主要由於塑料級醋片需求持續回升，今年第二季營收為 6.75 億元，季增 6.9%，年成長 24.12%，材料 - KY 預估， 2021 年營收將雙位數成長。

材料 - KY 今年上半年營收 13.06 億元，年增 22.3%，也改寫歷史同期新高，公司自行籌建上游原物料醋酐廠並已在 6 月完工，本月起進入試量產。

展望 2021 年，材料 - KY 表示，由於絲束需求維持強勁，醋片也已有相當規模數量訂單在去年陸續談妥或贏得標案，加上今年持續有新產能開出，樂觀看待今年營收再創高，有機會達雙位數成長。

產能規劃方面，材料 - KY 目前絲束廠規劃新增一條絲束產線，1 月開始量產，年設計總產能為 1.6 萬噸；今年將持續擴充醋片產線，預計下半年新增 5000 噸產能，年設計總產能將達 3 萬噸。

而醋酐新廠則將建造 6 萬噸設計產能，去年第四季動工，6 月底完工，目前小量試產，目標 7 月中旬開始量產。自製上游原料將有利於降低及穩定生產成本，也有機會有少量產出外賣。

此外，材料 -KY 由於今年新增一條絲束產線，現有絲束廠廠房已無空間新增產線，因應未來絲束需求與營運成長，預計再擴建絲束廠，新增 5000 噸產能，投資金額約 3.5 億元。目前正在洽談購置土地廠房等事宜，目標今年啟動投資計畫。

材料 - KY 除持續優化生產效率往上游整合與擴大產能外，並持續並增加投資研發綠色環保材料；同時，材料 - KY 往產業鏈下游延伸，目前皆已逐步展現成果。4 月初材料 - KY 開發的可由環境分解材料獲得歐盟認證，將有助擴大在歐洲地區的產品推廣與開發各式應用。