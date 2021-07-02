〈美股早盤〉美國6月非農報喜 標普那指再攀高峰 特斯拉漲近3%

美國 6 月新增非農就業大勝預期，顯示就業增速持續加快，美股周五 (2 日) 全面開高。截稿前，道瓊工業指數漲 59 點或 0.17％，那斯達克綜合指數和標普 500 指數分別漲 0.4％和 0.3％，均創新高，費半漲 0.5％。在公布 Q2 交車數據後，特斯拉開盤不久一度漲近 3%。

美國 6 月非農新增就業 85 萬人，高於預期且較前值大幅增長，失業率意外小幅上升至 5.9%，高於市場預期，另外，6 月平均薪資月增 0.3%，年增 3.6%，均符合預期。非農報告指出，疫情趨緩促使勞動力需求上升，可能對薪資構成上行壓力。

近期市場主要受到通膨預期和經濟數據驅動，部分投資人擔心一旦經濟復甦快於預期，通膨加劇可能促使 Fed 削減支持措施，不過，接下來市場也漸漸轉向 Q2 財報季和拜登基建案的進展。

美國眾議院周四 (1 日) 通過一項為期 5 年、規模 7150 億美元的交通與水利基礎設施法案，民主黨認為，這將是通過兩黨基建計畫法案的基礎。

截稿前，10 年期美債殖利率小幅下滑至 1.444％。

個股消息面，特斯拉 (TSLA-US) 稍早公布今年第 2 季交車 20.1 萬輛，雖打破第 1 季創下 18 萬輛的歷史紀錄，仍略低於 FactSet 調查分析師預期的 20.7 萬輛，截稿前，特斯拉漲 2.8％。

才剛在美國掛牌上市的滴滴出行 (DIDI-US)，周五遭到中國國家互聯網信息辦公室以國家數據安全風險為由，實施網路安全審查，滴滴出行開盤一度跌逾 8％。

截至台北時間周五 (2 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 59.04 點或 0.17%，暫報 34692.57 點

那斯達克綜合指數上漲 62.51 點或 0.43%，暫報 14584.89 點

標普 500 指數上漲 10.95 點或 0.25%，暫報 4330.89 點

費半上漲 16.92 點或 0.51%，暫報 3311.98 點

台積電 ADR 上漲 0.28% 至每股 118.75 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.444%

紐約輕原油下跌 0.44% 至每桶 74.90 美元

布蘭特原油下跌 0.22% 至每桶 75.67 美元

黃金上漲 0.99% 至每盎司 1794.40 美元

美元指數下跌 0.20% 至 92.40 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

維珍銀河 (SPCE-US) 早盤上漲 22.64％，至 52.97 美元。

維珍銀河周四宣布，創辦人布蘭森 (Richard Branson) 將參與 7 月 11 日的太空飛行測試，較亞馬遜與藍色起源 (Blue Origin) 創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 升空時間還要早 9 天。

Krispy Kreme(DNUT-US) 早盤下跌 9％，至 19.11 美元。

美國大型甜甜圈連鎖店 Krispy Kreme 周四睽違 5 年重返公開市場，上市首日便收漲 23.5%，報 21 美元，上市第二天則回吐部分漲幅。

嬌生 (JNJ-US) 早盤下跌 0.13％，至 165.75 美元。

嬌生發布最新實驗結果顯示，旗下單劑新冠病毒疫苗能對 Delta 在內等變種病毒產生強烈的免疫反應，且保護力長達 8 個月以上。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月新增非農就業報 85 萬人，預期 69.5 萬人，前值自 55.9 萬人上調至 58.3 萬人

美國 6 月失業率報 5.9％，預期 5.7%，前值 5.8%

美國 6 月平均每週工時報 34.7 小時，預期 34.9 小時，前值 34.9 小時

美國 6 月平均每小時薪資年增率報 3.6％，預期 3.6%，前值 2.0%

美國 6 月平均每小時薪資月增率報 0.3％，預期 0.4%，前值 0.5%

美國 6 月勞動參與率報 61.6％，前值 61.6%

美國 6 月平均每小時薪資年增率較 5 月大幅增長 (圖：Zerohedge)

台北時間 22:00 將公布美國 5 月耐用品訂單月增率終值，前值 2.3%

台北時間 22:00 將公布美國 5 月工廠訂單月增率，預期 1.3%，前值 - 0.6%

華爾街分析：

Wilmington Trust 首席經濟學家 Luke Tilley 表示，如今阻礙股市的是人力供應，但我們相當樂觀，市場也非常樂觀，這就是推升指數走勢的關鍵原因。

Lenox Wealth Advisors 投資長 David Carter 指出，周四公布的失業金和製造業 PMI，支持經濟持續增長但增速放緩的觀點。他認為，過於強勁的經濟數據可能導致 Fed 升息速度快於預期，對市場造成不利，因此疲軟的就業數據可能受到市場歡迎。

Aberdeen Standard Investments 副首席經濟學家 James McCann 發布報告表示，非農報告強而有力，應被視為勞動力市場加速的跡象，但今天的數據不會改變 Fed 的觀點，就業增長加速是他們所預期的。

嘉信理財 (Charles Schwab) 交易和衍生品副總裁 Randy Frederick 認為，整體就業市場改善，使市場能夠繼續維持在當前緩慢且漸次的增長水平，這是最好的情況。但市場似乎不知道它想要的是好消息還是壞消息，好消息可能導致央行更快升息，壞消息將帶來更多流動性，並使通膨升溫，這是個棘手的平衡。