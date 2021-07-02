彭博：台灣Q1房價漲幅已是6年最猛 年底前恐再攀峰

彭博報導周五（2 日），台灣第一季房價創下 6 年來最大漲幅，並且可能在年底前達到新高，不過有分析師表示，目前對疫情的警戒氣氛與政府抑制房價措施，可能減少成交量與緩和漲幅。

內政部本周公布數據顯示，六都的平均房價比去年同期上漲 5.7%，台南與台北市分別上漲 9.9 與 4.9%。內政部也說，許多人預期房價會繼續上漲，因此開始買房，不過購買力仍低。

拜超低利率之賜，各國在疫情期間的房市看起來充滿泡沫，但台灣房價似乎比其他城市更抗跌：即便人口下降、空屋率逾 10% ，數十年來薪資成長率低，讓民眾更難以負擔買房，加上來自中國的威脅不斷，台灣房價仍持續上漲，政府祭出打房措施也難以遏制。

國立屏東大學不動產經營學系副教授楊宗憲表示，政府並未祭出重典遏止過熱的房市，他認為要解決高房價的真正方法是提高房產稅。

但可以確定的是，第二季的房市交易可能會因新冠疫情爆發而放緩。永慶房屋研究主管 Justine Chen 表示，疫情爆發前房市表現相當不錯，然而目前在三級警戒的狀況下無法帶客戶看房，交易量也會下降。但他也說，受到原物料上漲與缺工影響，房價沒有多少下跌空間。

內政部數據顯示，去年房價上漲 3.9%，而建物買賣移轉量創下 7 年新高。另外內政部也針對炒房行為新實施的限制措施已生效，限制預售屋銷售、打擊短線逃稅交易。此外，央行緊縮擁有多間房產、豪宅和企業買家的房貸。

永慶房屋研究主管也說，儘管台灣人口正在減少，但小家庭卻催生了中小坪數公寓的新需求，而且台灣的傳統觀念「有土斯有財」仍根深蒂固。

瑞普萊坊主管黃舒衛表示，儘管打房措施能抑制成交量，但央行將利率維持在 1.125% 的歷史最低點，銀行有大量資金可以放貸，市場充沛的資金將繼續推升明年房價。

國立屏東大學副教授楊宗憲說，低利率與貸款容易降低買房門檻，如果能在 7、8 月前解除三級警戒，並有充足的疫苗供應，未來房價將會以更快的速度上漲。

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