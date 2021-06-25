永慶房產集團挹注7000萬元 最高規格挺加盟店東數位轉型

今年國內疫情升溫，5 月中進入三級防疫警戒，不僅打亂多數人的日常生活，更衝擊商業活動，尤其人與人接觸頻繁的房仲業，來客量與帶看量明顯減少。永慶房產集團身為房仲第一品牌，在整合集團多方資源後，首開業界先例，挹注 7000 萬元經費，推出「戰勝疫情積極轉型－永慶集團贏家專案」。

永慶房產集團推出的「戰勝疫情積極轉型－永慶集團贏家專案」，以業界最高規格全力相挺永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產加盟店東長，透過三大升級方案－向贏家學習、建構安心賞屋環境、行銷數位轉型補助，協助加盟店轉型和應變，正面迎戰市場。

永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀表示，大環境在變，我們應該順應、但不能無作為的等待，因為原地踏步只會被淘汰。疫情終究會過去，現階段該思考的是，如何提前布局「後疫情時代」的商機。為此，孫慶餘董事長特別提撥 7000 萬元經費，協助加盟店積極轉型和應變，學會善用永慶房產集團在科技和行銷的優勢，畢竟市場是留給準備好的人。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成指出，市場需求一直在！永慶直營體系因為善用科技優勢、快速應變，即使在疫情嚴峻的雙北地區，6 月份第三周業績和 4 月疫情前相比，業績已回升 6 成、帶看量回升 5 成、進案量回升 8 成。此外，疫情三級警戒期間已有加盟店業績恢復以往水準、甚至不降反升，都是因為善用數位資源，成功掌握商機。

永慶房產集團推出「戰勝疫情積極轉型－永慶集團贏家專案」中的第一個升級方案－向贏家學習，將在 7-9 月將有一系列績優加盟店的報導和線上課程，也會因應市場變化，提供即時趨勢分析和策略建議，幫助店東長即時調整經營方向。

永慶房產集團加盟總部已擷取近 50 位疫情期間績優店東長的成功心法，從經營管理、服務客戶等面向切入，讓各店能學習效法。而績優店東長開設的線上課程，將分享集團科技和系統的實務操作，協助第一線經紀人開發與銷售，創造穩健業績。莊志成總經理補充，永慶加盟體系特有的分享文化，在疫情下更顯價值，因為「向成功者學習是快速的致勝之道」，大家團結一起，可以走得更遠、更久。

第二個升級方案是協助加盟店在疫情下建構讓消費者安心的買賣屋環境。面對疫情持續變種，未來的日常將是與疫情和平共處，故加盟總部將協助優化服務流程，推動「兩罩一套」防疫服務標準作業（防護面罩、口罩、一次性手套)，並直接提撥 200 萬元預算，採購防護面罩贈送全台加盟店，降低接觸傳染風險，全力守護客戶和第一線經紀人的健康。另一方面，加盟總部也會持續優化和開發線上賞屋服務，從各個面向建構讓消費者安心買賣屋的環境。

最後一個升級方案是針對加盟店的行銷數位轉型補助。網路已經成為疫情期間的主要看屋介面，為了支援加盟店數位轉型，強化網路行銷能力，善用總部的數位智能工具，此方案的第一個選項是「行銷系統現金抵用卷」，透過永慶房產集團各項行銷系統產品的折抵，如：實境找房、i 智慧系統、i 行動系統、商耕通、或物件行銷曝光版位等，幫助加盟店創造大量「客源」和「房源」，進一步轉換成實質的業績收入，戰勝疫情成功轉型。

若是加盟店本身已經有足夠的系統產品，則可選擇第二個選項「現金補貼」，補貼金額將自 7 月起逐月提供。

劉炳耀董事長分享，非常感謝全台 1000 餘間加盟店的店東長選擇加盟我們，現在我們邀請店東長帶領團隊一起共戰，把這場疫情化成轉型變革和向上提升的契機，面對市場挑戰，再創高績效。