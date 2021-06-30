疫情干擾房市交易僅維持6成動能 低單、低總聚人氣

信義房屋 (9940-TW) 統計全台門市 6 月前 28 天交易狀況，受到疫情三級警戒影響，房市交易維持 6 成的交易動能，從成交結構來看，疫情下仍是首購當道，尤其是雙低的低單價與低總價產品，成交占比較穩定。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，區域房市表現與疫情分布狀況類似，雙北與桃園以外的市場，房市短期衰退幅度較小，產品類則以總價 1000 萬元以內的產品成交比重較為穩定，而當前售屋意願明確的屋主，對於價格期待也略為放軟，整體 6 月房市與疫情發展同步，當確診人數較為緩和時，房市買氣也緩步回升，

以區域表現來看，雙北市交易量和去年同期相比，還有 5 成左右的交易動能，主要還是因為疫情影響，升到三級管制後民眾減少外出，一方面買方減少外出，另一方面部分社區大樓為減少外來人士進出，對於看屋也造成影響，不過公寓型產品相對單純，加上低單價與低總價的特性，雙北市 6 月份公寓的成交比例都雙雙拉高。

主要都會區中，表現較好的是新竹縣市與台南、高雄，新竹交易量年減幅度僅約 25%，台南市年減幅度不到 20%，高雄市年減幅度也約 25%，表現相對雙北市更為穩健。

信義房屋指出，6 月全台的成交總價帶變化，總價 1000 萬以內的產品，成交比重略微增加，反映市場對於低單價與低總價產品的需求穩定，總價 1500-3000 萬元的換屋市場，則成交佔比下滑，換屋族可能急迫性不高，面對疫情選擇看看再決定。

曾敬德表示，目前股市持續創高，市場上資金行情動能仍未退燒，調查顯示民眾當前的購屋信心，也不若去年第一次疫情爆發時恐慌，等到疫情受控後，房市買氣可望逐漸回籠。