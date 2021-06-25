〈房產〉5月房地合一稅收達15.9億元創實施後單月次高 台中市貢獻居冠

根據財政部統計資料庫最新資料顯示，房地合一 稅 5 月個人稅收再創今年單月新高，全台合計 15.9 億元，年增幅達 117%，由台中市 3.35 億元居冠，稅收增加除了反映景氣回升，一部分可能與新制即將上路也有關係。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，這一波的房地合一稅收從 2020 年 9 月就維持一路走高趨勢，連續多月稅收都超過 10 億元，近 4 個月更達到每月平均 14.9 億元，反映疫情之前的房市交易熱絡，尤其今年農曆年後房地合一 2.0 稅制改革逐漸明朗，也促使部分受影響的非自用屋主，開始思考是否要提前出售，因此在市場景氣熱絡與新制前售屋需求增加帶動下，近月的房地合一稅收金額走高。

以區域表現來看，4 月個人的房地合一稅收由桃園市居冠，不過 5 月台中市又重新奪冠，以 3.35 億元居六都之冠，累計 2021 年前 5 月的房地合一稅收王仍是台中市居冠，台中市前五月個人房地合一稅收 15.6 億元，相當於雙北市的加總，由此可見台中市近年的房市熱度的確較雙北市更暢旺。

台中市近年重大建設開發逐漸邁入成熟期，加上工業區與科學園區的開發，也吸引眾多台商回流，房市有許多題材發酵，而台中市還有許多重劃區推出，都帶動土地價格與房價走揚，在房市呈現多頭走勢之下，部分短期投資也都有明顯增值，自然對於房地合一稅收貢獻就相當可觀。

今年前 5 月個人稅收第二名是高雄市的 9.45 億元，然後是新北市的 8 億元，台北市的 7.84 億元。曾敬德表示，房地合一 2.0 即將要在 7 月 1 日上路，目前剩下預售換約還有機會在上路前轉手，接下來就要進入房地合一 2.0 的年代。