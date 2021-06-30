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〈美股早盤〉6月小非農優預期 美股開低震盪 道瓊隨後翻紅小漲

〈美股早盤〉6月小非農優預期 美股開低震盪 道瓊隨後翻紅小漲 (圖：AFP)
〈美股早盤〉6月小非農優預期 美股開低震盪 道瓊隨後翻紅小漲 (圖：AFP)

在公布小非農 ADP 就業數據後，美股周三 (30 日) 開盤小幅開低，道瓊和標普 500 隨後翻紅。截稿前，道瓊工業指數漲 68 點或 0.2％，標普 500 指數於平盤震盪，那斯達克綜合指數跌 0.2％，費半跌 0.36％。

今日為 2021 年第 2 季，也是上半年的最後一天，今年迄今，標普 500 指數已漲約 14%，繼續朝向連續 5 個月上漲的目標前進，那指和道瓊分別漲 12%。

在市場接受通膨暫時說法後，科技股為主的成長股回升，近來帶動標普 500 和那指連創歷史新高。科技巨頭 FAANMG 周三開盤小跌。

經濟數據面，ADP 報告指出，美國私營部門 6 月新增就業 69.2 萬人，雖較前值下滑，仍優於市場預期，受惠於經濟重啟的服務業貢獻最多。

美國勞工部將於周五 (2 日) 公布官方非農數據，接受道瓊調查的經濟學家預計，6 月非農新增就業人數將達 70.6 萬人，高於 5 月的 55.9 萬人，失業率估自 5.8% 降至 5.6%。

聯準會 (Fed) 理事 Christopher Waller 周二表示，若失業率大幅下滑，或是通膨持續走揚，Fed 可能會在 2022 年底升息。關於縮減購債，他支持首先減少購買抵押貸款證券 (MBS)。

本周迄今，主要指數波動較小，並持續徘徊於新高水平，市場正在等待更多的催化劑，部分市場人士指出，考慮到美國疫情緩和，經濟表現趨穩，即將到來的企業財報季可能成為下一波動力來源。

截至台北時間周三 (30 日)21 時許：  
  • 道瓊工業指數上漲 68.24 點或 0.20%，暫報 34360.53 點
  • 那斯達克綜合指數下跌 33.54 點或 - 0.23%，暫報 14494.79 點
  • 標普 500 指數上漲 1.22 點或 0.03%，暫報 4293.02 點
  • 費半下跌 12.15 點或 - 0.36%，暫報 3336.71 點
  • 台積電 ADR 下跌 0.25% 至每股 119.93 美元
  • 十年期美債殖利率下跌至 1.460%
  • 紐約輕原油上漲 1.04% 至每桶 73.74 美元
  • 布蘭特原油上漲 0.91% 至每桶 75.44 美元
  • 黃金下跌 1.36% 至每盎司 1757.20 美元
  • 美元指數上漲 0.15% 至 92.18 點  
標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)
標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)
焦點個股：

維珍銀河 (SPCE-US) 早盤下跌 4.15％，至 45.07 美元

維珍銀河近期獲美國聯邦航空總署 (FAA) 批准載客至太空旅行，當日股價一度飆逾 20%，美銀證券 (BofA Securities) 認為利好已反映在股價中，因此將維珍銀河股票評級自「買入」(buy) 雙重下調至「遜於大盤」(underperform)。

Bed Bath & Beyond(BBBY-US) 早盤上漲 3.98％，至 31.10 美元

居家用品零售商 Bed Bath & Beyond 周三公布 2021 會計年度 Q1 財報喜憂參半，調整後 EPS 報 5 美分，低於市場預期，但營收年增 49% 至 19.5 億美元，同店銷售額也飆升 86%，雙雙優於預期。

展望未來，Bed Bath & Beyond 看好積壓需求強彈，上調 Q2 同店銷售額及全年營收預期。

AMD(AMD-US) 早盤上漲 1.89％，至 91.21 美元；賽靈思 (XLNX-US) 上漲 1.26％，至 141.33 美元

繼英國放行後，外媒報導傳出歐盟監管當局也批准了 AMD 與賽靈思的併購案，允許 AMD 以 350 億美元收購賽靈思。AMD 此前表示，待各國監管機構同意後，預計將在 2021 年底完成交易，目前交易尚未獲得中國當局批准。

今日關鍵經濟數據：
  • 美國 6 月 ADP 新增就業報 69.2 萬人，預期 52 萬人，前值自 97.8 萬人下調至 88.6 萬人
(圖：Zerohedge)
(圖：Zerohedge)
  • 台北時間 22:30 將公布上周 EIA 原油庫存增減數，前值 441.2 萬桶
華爾街分析：

Nordea Investment Funds SA 高級宏觀策略師 Sebastien Galy 透過報告表示，第 3 季的整體環境仍對風險資產有利，但對通膨的擔憂情緒可能扭轉情勢，並帶來震盪。

Pictet Asset Management 多元資產基金經理 Shaniel Ramjee 說，隨著債券殖利率趨穩，成長股持續表現良好，考慮到成長股佔市場比重較大，預計整體指數將呈走高趨勢。

瑞銀全球財富管理 (UBS Global Wealth Management) 美股部門主管 David Lefkowitz 表示，大規模的財政刺激為經濟和股市帶來成長動力，但重點在於，許多刺激措施上路還不滿一年，這些現金彈藥將持續推動經濟增長，對企業獲利來說也是一大利好。

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